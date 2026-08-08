Lewis Hamilton comparte las primeras fotos con su nueva cachorra, Halo
Lewis Hamilton ha compartido las primeras fotos y vídeos de su nueva cachorra, Halo, durante sus vacaciones de verano de Fórmula 1.
Lewis Hamilton, siete veces campeón de Fórmula 1, ha compartido sus primeras fotos con el nuevo miembro de su familia, una cachorra de golden retriever llamado Halo.
Tras una exigente primera mitad de la temporada 2026, en la que Hamilton logró su primera victoria en un Gran Premio con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña y una racha de podios, el británico aprovecha la oportunidad para descansar y recargar pilas con un nuevo compañero de cuatro patas.
Hamilton adquirió el cachorro a Goldiva Goldens, un criadero con sede en Estados Unidos. El criadero confirmó la entrega en las redes sociales, junto con una fotografía del perro posando con un casco de carreras.
"Estamos encantados de llevar a la señorita Halo en avión a Los Ángeles para entregársela al piloto de Fórmula 1 de Ferrari, Lewis Hamilton", publicó Goldiva Goldens. "La adiestradora de perros Kirstin McMillian, que proviene de una familia de adiestradores de animales desde hace tres generaciones, voló ayer a Maine".
McMillian, una adiestradora de animales afincada en Los Ángeles, ya había trabajado extensamente con otros perros de Hamilton, incluido su bulldog inglés favorito de los aficionados, Roscoe, que lamentablemente falleció en 2025.
Aún no se ha confirmado si Halo acabará acompañando a Hamilton en los fines de semana de los Grandes Premios, para unirse a Leo, el famoso teckel de pelo largo del compañero de equipo de Hamilton, Charles Leclerc.
Aunque la noticia de la llegada de Halo ya se había difundido por las redes sociales a través de la publicación de Goldiva Goldens y de la aparición de la cachorra en una de las publicaciones de Kim Kardashian, Hamilton acaba de compartir fotos de ella en su propio perfil.
El piloto de Ferrari ha compartido un carrusel de fotos y vídeos de sus vacaciones de verano hasta la fecha, entre los que se incluye un vídeo en el que aparece jugando con Halo y un par de fotos en las que posa con ella.
En el momento de escribir este artículo, la publicación ya ha recibido 1,7 millones de "me gusta" y más de 20 000 compartidos en Instagram. Goldiva Goldens comentó la publicación escribiendo: "Me alegro de que estés pasando un rato de calidad con tu perrita. El aliento apestoso de los cachorros es maravilloso. La hermana de Halo, Danica, empieza a entrenar la semana que viene. Será la Gran Premio de Goldiva".
Hamilton ocupa actualmente el segundo puesto en la clasificación de pilotos, a 50 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli.
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