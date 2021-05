Hamilton dice que terminará "harto" de luchar contra Red Bull

El vigente campeón del mundo sigue aumentando sus números en la historia de la Fórmula 1. Su 97ª victoria en el GP de Portugal de este domingo llegó después de que llegase a rodar tercero tras las primeras vueltas en Portimao.

Pero el británico se repuso y superó a Max Verstappen primero y a Valtteri Bottas, después, para marcar su ritmo y controlar la carrera desde unos giros antes de las paradas en boxes.

"Ha sido una carrera muy dura, física y mentalmente, exigió de todo. Había mucho viento, así que es muy fácil equivocarse, y sí, no tuve una salida tan buena como la de Valtteri y luego perdí otro puesto en la resalida, lo que no fue bueno", comentó Hamilton en el parque cerrado de Portimao.

"No estuve contento con eso, naturalmente. Tuve que intentar posicionarme lo mejor posible y no recuerdo, creo que Max cometió un error en algún momento de la vuelta, lo cual fue perfecto, y sabía que esa iba a ser la vuelta en la que estaría lo más cerca posible de él en el último sector. Luego con Valtteri solo tuve que hacer el movimiento antes de que los neumáticos se destruyeran, y me las arreglé para conseguirlo en la curva 1. Ha sido una gran carrera".

"Los próximos días volveremos a casa por un par de días y me centraré en la recuperación. Mucho fisio, Angela estará conmigo, y simplemente recuperar y volver a estar listo lo más rápido posible para la siguiente. Hay mucho que analizar de hoy, hay mejoras que tenemos que hacer. Y hoy no fue todo perfecto, así que miraremos esas áreas y luego trataremos de darles la vuelta".

Cuando se le pidió analizar esas vueltas en las que se vio relegado al tercer lugar, Hamilton comentó en la rueda de prensa posterior: "Fue interesante. Porque, naturalmente, me estaba centrando en Valtteri y, literalmente, solo por una fracción de segundo miré por el retrovisor para ver dónde estaba Max y, en ese justo momento fue cuando Valtteri se escapó".

"Y así, perdí comba con Valtteri y no fue genial. Entonces, yo estaba en el rebufo de Valtteri, y [Verstappen] estaba a punto de salir, me retiré y le di [a él] el rebufo de Valtteri. Y me dije: '¡Idiota!'. Entonces, después de eso, estar detrás de ellos... qué gran pista, nos permitió luchar cerca en ese primer relevo. Creo que eso es realmente lo que los fans quieren".

"Eso es definitivamente lo que quiero desde el punto de vista de la competición. Esta pista era realmente genial porque puedes tener ciertas trazadas diferentes en algunas curvas, un poco como Austin. Así que fue realmente impresionante".

Ahora Hamilton lidera con ocho puntos de ventaja sobre Verstappen en la general del Mundial después de las primeras carreras y el inglés tiene claro que la batalla se prolongará en el tiempo.

"Como pueden ver, es una gran lucha entre Mercedes y Red Bull, y estoy seguro de que también en otras partes de la parrilla. Creo que está claro que solo tenemos que seguir... vamos a estar presionándonos unos a otros hasta la última carrera", apunta.

"Me imagino que al final estaremos hartos los unos de los otros. O, al menos, hartos de correr, ¡porque hay muchas carreras!".

Las fotos de Lewis Hamilton en el GP de Portugal de F1

Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 2 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 3 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 4 / 33 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 5 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 6 / 33 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes y el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes con un miembro de Mercedes 7 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes, en Parc Ferme 8 / 33 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, felicita al ganador Lewis Hamilton, Mercedes, en Parc Ferme 9 / 33 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes, felicita al ganador Lewis Hamilton, Mercedes, en Parc Ferme 10 / 33 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes W12, cruza la meta 11 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 12 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes W12, cruza la meta 13 / 33 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, pasa a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 14 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, pasa a Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 15 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, pasa a Valtteri Bottas, Mercedes W12 16 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, pasa a Valtteri Bottas, Mercedes W12 17 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, pasa a Valtteri Bottas, Mercedes W12 18 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 19 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y el resto del pelotón 20 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 21 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y el resto del pelotón 22 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y el resto del pelotón 23 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 24 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 25 / 33 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 26 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12 27 / 33 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 28 / 33 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521 29 / 33 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 30 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 31 / 33 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 32 / 33 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 33 / 33 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images