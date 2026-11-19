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Lewis Hamilton: "No puedes ser el único que impulsa el cambio" en F1

El piloto de Ferrari dice que esperaba que otros en la Fórmula 1 siguieran su ejemplo al pronunciarse, y describió lo que vio en su viaje a la frontera de Egipto con Gaza

Alex Harrington Filip Cleeren

Publicado: 19 nov 2026, 13:24

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton dice que esperaba que otros en la Fórmula 1 siguieran su ejemplo al pronunciarse sobre problemas alrededor del mundo, pero admitió que "hasta ahora no es el caso".

El siete veces campeón del mundo ha utilizado su plataforma para causas como la diversidad en el automovilismo y, más recientemente, la crisis humanitaria en Gaza.

Consultado por los medios en Las Vegas antes de la carrera de este fin de semana sobre si más personas en el deporte deberían utilizar sus plataformas para pronunciarse, el británico dijo que todos tienen derecho a su propia opinión, pero pidió que el campeonato haga más en conjunto.

"Solo intento liderar con intención y espero que, siempre lo he pensado, si puedes ser esa piedra que crea una onda y anima a otras personas a quizá seguir tus pasos, pero hasta ahora no es el caso. Y, honestamente, no sé qué defiende cada uno, pero eso no es realmente mi preocupación", dijo Hamilton.

"Mi preocupación es simplemente intentar, como dije, hacer lo mejor que pueda y defender las cosas correctas, independientemente de lo que diga la gente. Solo sigo mi corazón, y estoy realmente orgulloso del trabajo que he hecho con mi fundación".

Hamilton dijo que la F1 se estaba moviendo "en una dirección positiva" con proyectos como la carta de diversidad firmada por la FIA, la F1 y los equipos, pero se mostró firme en que la responsabilidad de generar un cambio no puede recaer en una sola persona.

"Hay más que podemos hacer. Es un negocio enorme, valorado en más de 20 mil millones. No puedes ser el único que impulse el cambio y cosas positivas como esa. Necesitan trabajar todos juntos. Así que espero que cada vez más personas se sumen al camino", dijo.

Hamilton también habló sobre su visita a Egipto la semana pasada, dos días después del Gran Premio de Sao Paulo, cuando le mostraron la Lewis Hamilton recorre la operación de ayuda a Gaza en la frontera egipcia de Rafah.

"Realmente quería ir y verlo por mí mismo. Trabajé con una organización que está haciendo un trabajo increíble, pero fue, ya sabes, desgarrador y muy, muy duro. Conocí a niños que habían recibido disparos, y quemaduras, y estaban desfigurados", dijo.

"Pero fue increíble ver que hay buenas personas sobre el terreno que están haciendo un trabajo realmente impresionante para intentar ayudar a estos jóvenes a recuperarse, darles educación".

El piloto de Ferrari, que visitó Jordania con la Cruz Roja Británica el pasado diciembre, dijo que era importante mantener la cobertura sobre estos temas.

"Creo que ningún niño en el mundo debería ser nunca responsable de, ni verse afectado por, la decisión de un gobierno. Y realmente se trata simplemente del lado humano de las cosas. Nosotros realmente defendemos la humanidad. Y mientras tenga esta plataforma, seguiré haciéndolo", concluyó Hamilton.

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