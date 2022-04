Lewis Hamilton: No me importa la prohibición de la FIA sobre las joyas

Desde 2005, está prohibido que los pilotos porten joyería cuando están en su monoplaza de la Fórmula 1. Antes del fin de semana del Gran Premio de Melbourne, los organizadores de la carrera volvieron a recordarlo explícitamente a los pilotos, pero uno de los que apareció visiblemente con estos elementos en la parrilla fue Lewis Hamilton, integrante de Mercedes.

Preguntado al respecto, el británico subrayó: "No tengo intención de quitármelo. Creo que son cosas personales. Deberías poder ser quién eres", dijo el inglés quien agregó, hay cosas que no puede quitarse sencillamente.

"Ni siquiera puedo quitármelas: las de la oreja derecha están literalmente soldadas. Tendría que cortarlos o algo así. Así que se quedarán”.

Cuando se le preguntó su opinión aparentemente duro de los nuevos comisarios de carrera, que ya han repartido varias sanciones y puntos de penalización desde el inicio de la temporada, Hamilton dice: "No tengo una opinión al respecto. Yo tampoco sé lo suficiente sobre el tema. Hasta ahora, lo que están haciendo no me ha afectado".

"No le he prestado demasiada atención. Así que no sé cuáles eran esos escenarios. No puedo comentar nada al respecto. Creo que están haciendo lo mismo de siempre", dijo el piloto de Mercedes.

Su jefe de equipo, Toto Wolff, atribuye a Niels Wittich, uno de los dos nuevos directores de carrera, un buen trabajo en las tres primeras carreras de la temporada. "La forma en que gestionó las primeras carreras fue respetuosa, sólida y no cometió ni un solo error", dijo el austriaco a la agencia de noticias PA.

En cuanto a la prohibición de las joyas, sin embargo, expresa su irritación y se pregunta: "¿Es una lucha que tiene que librar a estas alturas? Pero si resulta ser el mayor error desafortunado de un director de carrera, lo aceptaría mil veces".

Wolff alude al exdirector de carreras de la Fórmula 1, Michael Masi, que se vio obligado a dejar el cargo después de que sus decisiones en el final de la temporada 2021 favorecieran a Max Verstappen a ganar carreras y títulos frente a Hamilton.