Lewis Hamilton dice que las luchas sociales le dieron un propósito

Ya sea sobre la diversidad, el racismo o la protección del clima, Lewis Hamilton es indiscutiblemente uno de los pilotos de la Fórmula 1 actual que adopta una posición clara sobre cuestiones sociopolíticas y, literalmente, enarbola la bandera. El británico aprovecha su celebridad para llamar la atención ante estos agravios, algo que no todos en la parrilla tienen permitido.

"Por mi experiencia, hay temores como 'mi equipo no quiere que diga eso' o 'no puedo hablar porque al equipo no le gusta' o 'a los patrocinadores no les gustará'", enumera Hamilton las razones en una entrevista con Sky Sports F1, realizada antes del final de temporada, y la dramática conclusión en Abu Dhabi.

"Espero que romper algunas de estas reglas invisibles haya demostrado a los demás que pueden hacer estas cosas. No me importa ser el que los rompa".

Sin embargo, Hamilton no es el único piloto que utiliza su voz para impulsar el cambio. Sebastian Vettel también se ha manifestado en repetidas ocasiones de cuestiones importantes, algo que el siete veces campeón del mundo ha notado.

"Es estupendo ver a Seb salir realmente de su caparazón. Como dos de los pilotos más veteranos, espero que eso anime a algunos de los más jóvenes", dijo el británico.

Algunos, como el novato de la Fórmula 1 Mick Schumacher, incluso se acercan activamente a él para pedirle consejo, como revela Hamilton: "Hablo con Mick, que es un gran tipo y a veces se acerca a mí y me dice: 'No lo sé todo, ¿puedes resolverlo? Lo mismo ocurre con Lando (Norris)".

"Estoy muy orgulloso de esta nueva generación, pero todavía podemos animarlos a que se impliquen más y sean más comprensivos. Cuando eres joven, sólo piensas en ganar. No tienes tiempo para muchas otras cosas, o al menos eso crees. Porque en realidad sí".

El trabajo fuera de la pista como motivación

In Mugello 2020 erinnerte Hamilton an die getötete Breonna Taylor Foto: Motorsport Images

Hamilton se enfrentó a un rival mucho más joven, Max Verstappen, en la lucha por el título de este año, separados en edad por 12 años. Pero el siete veces campeón de Fórmula 1 dice que no fue la ventaja en experiencia lo que le ayudó a llevar la contienda del campeonato a una definición hasta la última carrera, sino principalmente el trabajo fuera de la pista.

"Este año no me basé en la experiencia pasada, sino en la energía para el trabajo positivo. Lo noté el año pasado y eso fue parte de ello. Subir al podio para poder darle esa voz a Breonna (Taylor) fue un gran impulso para mí".

"¿Me ayuda en las carreras? Creo que sí”, dijo Hamilton. "Siento que me da más longevidad porque es mucho trabajo para hacer. También siento que le da a mi vida un verdadero propósito. Porque las carreras no son un fin en sí mismas".

"No se trata sólo de títulos y victorias en las carreras"

En ese contexto, el británico admite que hubo momentos en los que no encontraba motivación y no sabía si quería continuar. "Creo que no había encontrado mi propósito hasta el año pasado", explica.

"Ahora siento que tengo un propósito en la vida. No se trata sólo de ganar campeonatos y carreras, eso está muy bien, pero también se trata de marcar la diferencia para ayudar a los jóvenes a conseguirlo también", ese incentivo dice le hizo ser un mejor competidor.

"Creo que soy más fuerte mentalmente que nunca. De todos modos, fui fuerte mentalmente durante mucho tiempo, pero esto me ha fortalecido aún más. Y tampoco me distraigo con lo que pasa aquí (en la pista). Vengo aquí y hago lo que me gusta. Creo que eso es una ventaja", señaló el piloto de las flechas plateadas.

Lucha por una mayor diversidad en la Fórmula 1

Si el piloto inglés llegara a abandonar el paddock en algún momento se sentiría orgulloso de "ver más mujeres aquí, ver más gente de color aquí y ver cómo refleja mejor el mundo exterior y progresa", enunció el piloto de Mercedes.

"Eso es lo que me hará sentir orgulloso. Ya lo he visto en mi equipo. Una experiencia que recuerdo fue cuando volvimos a la fábrica tras el cierre y vi el departamento de marketing. Era un equipo más grande y más diverso de lo que había visto antes".

"Me sorprendió mucho y fue muy emotivo para mí", admite Hamilton, "porque la mayoría de las veces eres la única persona de color en la sala y siempre te preguntas por qué".