Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Lewis Hamilton: Kimi Antonelli “merece ser el campeón”

Hamilton elogia efusivamente a Antonelli, su sucesor en Mercedes, mientras el joven se acerca a su primer título de F1

Benjamin Vinel

Publicado: 23 oct 2026, 15:44

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Lewis Hamilton dice que Kimi Antonelli ha sido “enormemente impresionante” y que “merece ser el campeón”, con el título mundial de Fórmula 1 al alcance del piloto de Mercedes en Austin.

De cara al Gran Premio de Estados Unidos, Antonelli disfruta de una ventaja de 102 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, con Hamilton a 111 puntos, lo que significa que el piloto de segundo año puede coronarse ya este fin de semana si gana y los británicos tienen problemas.

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El paso de Hamilton a Ferrari para la temporada 2025 allanó el camino para el ascenso de Antonelli a la F1, aunque antes de lo previsto, tras una carrera estelar en el karting y en monoplazas junior para el joven piloto de Mercedes. Antonelli fue el primer piloto en casi dos décadas en debutar en el campeonato mundial en un equipo puntero.

Preguntado sobre cómo se sentía al ver a su sucesor al borde del título, Hamilton dijo: “Quiero decir, cuando estaba allí, sabía quién iba a sustituirme. Kimi estaba cerca del equipo, nos seguía mucho, especialmente en el último año que estuve allí.

“Y creo que fue la decisión correcta crear una oportunidad para un piloto joven y prometedor. Kimi había demostrado sus habilidades en las categorías inferiores y su entusiasmo, su encanto y su buen enfoque hacia todo. Siempre encajó realmente bien en el entorno.

“En su primer año, es duro para cualquiera entrar en un asiento así, en un equipo así, y ponerse en marcha con todas las expectativas sobre tus hombros, las cosas que tienes, el compromiso que tienes, todo ese tipo de cosas. Pero realmente se lo ha tomado con calma. Ha sido realmente genial ver sus actuaciones este año. Es enormemente impresionante, y merece ser el campeón”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La campaña de debut del novato, con apenas 18 años de edad, fue ciertamente complicada: cometía errores y le faltaba ritmo en comparación con Russell, pero hasta ahora ha cumplido en 2026, logrando seis pole positions y ocho victorias en 17 rondas, incluida una contundente victoria en casa desde el 19.º puesto de la parrilla en Monza. Nadie más ha ganado más de tres grandes premios, ni siquiera su compañero de equipo.

Aún más impresionante, Antonelli ha terminado en el podio en todas las rondas salvo tres: Barcelona y Silverstone, donde sufrió un fallo de batería y una rotura del protector de rueda respectivamente, y Bakú, donde admitió que ‘condujo como su abuela’.

Así que, cuando se le preguntó si tenía algún consejo para el probable ganador del título de 2026, el siete veces campeón del mundo bromeó: “Reduce la velocidad.

“No, no lo sé. No necesita ningún consejo. Ha demostrado este año —y también el año pasado, pero especialmente este año— su talento y su capacidad, su calma y su enfoque. Ha hecho un trabajo increíble este año, y estoy muy orgulloso de él. Estoy muy orgulloso de la forma en que se ha comportado, de cómo interactúa con los pilotos e incluso con vosotros [los medios]. Es genial verle a él y al equipo sobresalir. Si no es mi equipo, siempre querría ver a mi antiguo equipo hacerlo bien”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Minas Panagiotakis / Getty Images

¿Ha habido algo en el rendimiento del italiano que haya sorprendido a Hamilton? “No lo creo”, respondió.

“Ya conocía la estructura de apoyo que pondrían a su alrededor. Bono [el ingeniero de carrera Peter Bonnington] es increíble a la hora de arroparte y apoyarte, al igual que Shov [el director de ingeniería en pista Andrew Shovlin] y Simon [Cole, ingeniero jefe] y todos en el equipo.

“Toto es excepcional en lo que hace y en el entorno que crea y la gente que pone a su alrededor. Yo también tuve una experiencia similar cuando llegué a Mercedes, y lo mismo en McLaren.

“Sé que esa era una pregunta que la gente se hacía, si sería capaz o no de rendir, especialmente junto a un doble campeón del mundo. Y veo similitudes entre cómo fueron mi primer año y mis primeros dos años y cómo Kimi ha afrontado este año.

“Pero no es algo que simplemente haga un individuo al azar. También tienes que tener esas piezas del puzle a tu alrededor, apoyándote. Tuve mucha suerte de tener eso en McLaren, y es genial que él lo tenga allí”.

Aun así, por muy protector que sea su entorno, el piloto debe rendir en la pista. “Supongo que nunca sabes cómo va a responder alguien bajo presión hasta que lo ves”, añadió Hamilton.

“Podía suponer que estaría bien con el peso que tienes encima cuando tienes que hacer todas estas apariciones y todas estas cosas que te tiran de un lado a otro. Pero se lo ha tomado con calma, y diría que es un alma relativamente vieja en ese cuerpo joven”.

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