¿Qué será de Hamilton después de 2021?

Es una pregunta imposible de responder, sencillamente porque hasta el propio piloto asegura que aún no lo sabe.

Las especulaciones sobre los planes de Hamilton han sido abundantes desde que se anunció finalmente el 8 de febrero un acuerdo con Mercedes por solamente un año, poco más de un mes antes del inicio de las pruebas de pretemporada en Bahréin.

No es la primera vez que inicia una temporada con solo un año de contrato por delante, pero normalmente ha sido al final de un acuerdo más largo.

Esta vez es diferente, y el hecho de que el acuerdo actual se haya cerrado tan tarde refleja el complejo proceso de negociación antes de que ambas partes queden satisfechas. Al acordar un contrato de un año, Hamilton ha mantenido sus opciones abiertas, al igual que el jefe del equipo, Toto Wolff.

Si agregamos la disponibilidad de George Russell, y potencialmente de Max Verstappen, hay mucho sobre lo que especular. Todo esto alimenta el debate en curso sobre lo que Hamilton podría elegir hacer al final de esta temporada.

En primer lugar, tiene la oportunidad de asegurar un octavo campeonato del mundo, quedando en lo más alto de los libros de historia, por delante de Michael Schumacher.

Muchos consideran que ese posible logro es el momento ideal para que se marche, en la cúspide de su carrera. Por otro lado, si no gana este año, ¿podría ser una motivación extra para continuar en 2022 y tener otra oportunidad?

Hamilton abordó la posible influencia de un octavo título en la presentación del W12 hace unas semanas, descartando la idea de que sería clave.

"Creo que he tomado una decisión realmente importante en mi mente, (que) es que no quiero que eso sea el factor decisivo".

"Me metí en el mundo de las carreras porque me gustaban, y creo que eso tiene que estar siempre en el centro de lo que hago. Si no me gustan las carreras, si todo lo que buscas son los reconocimientos, si todo lo que buscas son los títulos, creo que podría perder mi camino".

"Por supuesto, es el máximo sueño. Pero no creo que sea necesariamente el factor decisivo para quedarme y seguir adelante. Creo que se trata más de cuando me pongo el casco y sigo teniendo esa sonrisa cuando salgo del garaje".

Esa es la conclusión, y en muchos sentidos es simple. Si Hamilton sigue disfrutando, obteniendo placer al conducir, de perfeccionar el coche, de empujar a su equipo a mayores alturas y de vencer a sus rivales en la pista, entonces no hay razón para que deje de hacerlo.

"Estoy totalmente involucrado en esta temporada y en cumplir", dijo en la presentación del coche. "Sigo amando lo que hago. En general, tengo la suerte de no tener que comprometerme durante varios años".

"Así que elegí tener un acuerdo de un año, para poder ver cómo va el año, y dónde estamos a mitad de año, o hacia el final del año. ¿Quién sabe si seguiremos en una pandemia? Pero eso no significa que no esté comprometido, sigo estando muy, muy comprometido con el deporte".

La otra cara de la moneda es el enorme esfuerzo que requiere Hamilton para mantener su nivel competitivo año tras año.

Esta es su 15° temporada en la cima, y además de sus siete títulos, ha llevado la batalla del campeonato a la ronda final en otras tres ocasiones.

Su carrera en las categorías inferiores no fue menos presionante: tuvo que ganar en el karting, la Fórmula Renault, la F3 y la GP2 para progresar y mantener contento a Ron Dennis.

Todo eso ha requerido un grado extraordinario y sostenido de compromiso con el trabajo. Piensa que el contemporáneo y antiguo rival de Hamilton, Nico Rosberg, lo dejó a finales de 2016 en gran parte por lo que le supuso ganar el título de ese año.

Hamilton, mientras tanto, ha mantenido ese nivel durante otras cuatro temporadas, y se dirige a una quinta. No es fácil, incluso para alguien tan motivado como él.

"En términos de volver consistentemente cada año, ese es, creo, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta cualquier atleta en el mundo", señaló en la pretemporada de Bahréin.

"Pero el objetivo es siempre intentar mejorar y no dejar caer el balón en las otras áreas en las que eres fuerte. Centrarse en las áreas débiles, sin dejar de mantener las otras fuertes. Puedo decir que no es una tarea fácil".

"Ha habido momentos en los que he mejorado en algunas áreas, pero otras han bajado un poco. Gran parte de ello es también la colaboración, trabajar con tus ingenieros, desafiarlos, hacer que te desafíen a ti y plantear áreas en las que sienten que pueden ver mejores formas de trabajar juntos. Se trata de los niveles de energía, la forma física y la salud mental".

"Creo que hay todos estos factores y elementos clave realmente importantes que hay que tratar de tener encendidos todos los cilindros. Y, naturalmente, como atletas y competidores, al estar en competencia, estamos al límite todo el tiempo. Así que es un equilibrio muy difícil de conseguir".

Hamilton siempre se ha ayudado a sí mismo a mantener ese equilibrio manteniéndose ocupado fuera de las pistas, con sus intereses en la música y la moda, entre otros.

El año pasado, las cuestiones relacionadas con la diversidad ocuparon aún más su atención que antes, y su fundación -junto con el trabajo que está haciendo en un frente similar con Mercedes- le ha proporcionado una inspiración extra fuera del cockpit.

Por otro lado, como todo el mundo, la pandemia lo ha obligado a hacer sacrificios. El año pasado apenas vio a su familia y amigos, y dejó de lado su habitual estilo de vida social. Su rutina ha girado principalmente en torno a las carreras, con muchas noches solitarias en hoteles o en su motorhome.

Podría ser que le falte una válvula de escape necesaria, lo que hará aún más difícil afrontar el implacable calendario de 23 carreras de este año.

La forma de su equipo en la pista es otra parte de la ecuación y, después de un test que no resultó del todo bien, el GP de Bahréin de este fin de semana nos dará más indicaciones sobre la verdadera situación de Mercedes.

Obviamente, el equipo tiene el potencial de recuperarse, pero aunque el W12 gane carreras pronto, es difícil imaginar que vayamos a ver un retorno a la forma dominante de años pasados. La oposición es demasiado fuerte ahora.

A Hamilton siempre le han gustado los retos, y ha preferido tener a alguien con quien luchar. De momento, la perspectiva de recuperarse de los primeros contratiempos es enormemente motivadora, aunque podría convertirse en un suplicio si el equipo tiene problemas para recuperar la forma ganadora.

"No pierdo el tiempo preocupándome", dijo en las pruebas. "Eso te distrae de encontrar la solución".

"Creo que es mejor que no vaya bien, o es mejor que no vaya bien ahora, y que vaya bien una vez que entremos en la escena de las carreras".

"Este es el momento perfecto para que encontremos las cuestiones y tengamos los problemas, así que me parece bien. Y creo que todo el mundo mantiene la cabeza baja".

"Nadie se inmuta por ello. Somos un equipo que ha ganado varios campeonatos y sabemos cómo mantenernos unidos, con la cabeza baja y concentrados en el trabajo".

"Es impresionante ver la velocidad de algunos de los otros equipos. Creo que Red Bull parece especialmente fuerte. Y es estupendo ver que McLaren también parece fuerte, y también Alpine. Estoy emocionado porque eso significa más diversión".

¿Y qué hay del largo plazo? Hay muchas incógnitas de cara a 2022 mientras Hamilton sopesa su futuro, incluyendo los signos de interrogación sobre el alcance del compromiso de Daimler AG más allá de esta temporada.

Ya ha reducido su participación en el equipo, con INEOS y Jim Ratcliffe tomando acciones. Se especula que a partir de 2022 también reducirá su apoyo financiero y que el dinero tendrá que venir de fuera.

Ello significa que los mega-salarios podrían dejar de estar disponibles, aunque la FIA no los limite.

Mientras tanto, el nuevo paquete de reglas representa un reajuste para todos, en un contexto de límite de costos y restricciones aerodinámicas que frenarán a los equipos top y apretarán la parrilla.

Por lo tanto, el equipo de Brackley de la próxima temporada podría no ser la máquina conquistadora a la que Hamilton se ha acostumbrado, y su dominio continuado está lejos de estar garantizado.

Acertó de pleno cuando se trasladó a Mercedes, ¿lo hará también cuando deje las carreras?

El debate sobre el futuro de Hamilton no va a desaparecer, y es probable que se enfrente a repetidas preguntas por parte de los medios en los próximos meses.

"No es mi primer rodeo", dijo en la presentación. "Creo que he estado en esta posición en la que al menos me han hecho la pregunta durante un periodo de tiempo. No me siento realmente presionado en ese sentido".

"Naturalmente, sigo creyendo mucho en mí mismo y apostando siempre por mí, en el sentido de que sé lo que hay que hacer para cumplir. Y creo que tengo una relación extraordinaria con Mercedes que es increíblemente profunda, y creo que hay algo más que esta carrera que probablemente acabaremos haciendo juntos.

"Como ya están viendo con esta Fundación (Hamilton), hay muchas cosas grandes que haremos en el futuro. Así que será una discusión constante a lo largo del año, estoy seguro".

"Y en cuanto a si es aquí donde quiero continuar, si este es el camino por el que quiero seguir, estoy seguro de que sabré la respuesta".

Todo esto sugiere que espera seguir el camino de Juan Manuel Fangio y Stirling Moss y disfrutar de una relación posterior a las carreras como embajador de Mercedes.

Lo más importante es que no puede esperar hasta el final de la temporada antes de tomar una decisión sobre su futuro: Wolff necesita saber mucho antes cuáles son sus intenciones, al igual que Russell y Valtteri Bottas. Y eso parece que ocurrirá mucho antes de que se decida el título de 2021.

"Hemos acordado que queremos retomar las discusiones mucho antes este año para evitar una situación como la que tuvimos en 2020", dijo Wolff. "Quedarse sin tiempo y estar en la incómoda posición de que no queda tiempo antes del comienzo de la temporada".

"Y también es por eso que sólo hicimos un contrato de un año, para permitirnos discutir el futuro, en las carreras y fuera de las carreras, durante más tiempo y con el tiempo adecuado. Lo que hemos decidido es discutir las cosas mucho antes este año, no al final de la temporada".

Wolff insiste en que Hamilton está tan motivado como siempre.

"No hay duda de su compromiso. En primer lugar, disfruta de las carreras, mucho. Disfrutamos trabajando juntos. Y lo hemos hablado mucho".

"Los tiempos cambian. Hay nuevas prioridades para todos nosotros en cuanto a la forma de vivir, nuestra salud. Es muy apasionado con sus iniciativas, contra el racismo y la desigualdad".

"Y luego tenemos este enorme cambio reglamentario en 2022, que va a cambiar lo que será la F1 en los próximos años".

"No creo que esto juegue un papel, para ser sincero, pero creo que es justo que un piloto que ha ganado siete campeonatos se dé a sí mismo la flexibilidad en su mente para decidir lo que quiere hacer en el futuro, ya sea en las carreras, o fuera del circo".

