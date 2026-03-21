Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de China

Lewis Hamilton demostró que no está acabado con el podio en China dice David Coulthard

David Coulthard cree que el podio de Lewis Hamilton en el Gran Premio de China demuestra que el piloto de Ferrari todavía tiene mucho por dar en la Fórmula 1.

Lydia Mee
Edited:
Lewis Hamilton, Ferrari

David Coulthard ha afirmado que el podio de Lewis Hamilton en el Gran Premio de China demuestra que "no está acabado en la Fórmula 1.

El siete veces campeón consiguió su primer podio con Ferrari desde su llegada al equipo de Maranello en 2025.

Tras un comienzo difícil en Ferrari mientras se adaptaba a su nuevo equipo, comenzaron a circular rumores de que el piloto de 41 años podría retirarse al final de la temporada 2026. Coulthard cree que su resultado en el Gran Premio de China debería acabar con esas especulaciones, ya que ha demostrado que "no está acabado".

También lee:

"No lo creo. Creo que la mentalidad de un deportista, y más específicamente de un piloto de carreras, gira en torno al aquí y ahora", explicó Coulthard en el podcast Up To Speed, al ser consultado sobre si pensaba que Hamilton podría haberse arrepentido de su decisión de pasar de Mercedes a Ferrari.

"Se trata de la oportunidad. Puede que reflexione cuando su carrera finalmente termine sobre las decisiones que ha tomado. Pero ahora mismo está en la rueda del hámster. Está dentro de esto. Fue una gran noticia cuando firmó para ir a Ferrari.

"Fue un año enormemente decepcionante desde el punto de vista emocional el año pasado. Y todos estábamos un poco pensando: ¿está acabado? Y en su mérito, ha venido y nos ha demostrado que no lo está. Pero ese es siempre el juego, ¿no?

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Creo que le facilitó las cosas a Mercedes al irse a Ferrari. Habría sido difícil para Toto decir en algún momento: 'Lewis, necesitamos seguir adelante. Necesitamos a la próxima generación'. Así que ese es un casillero marcado en términos de que Mercedes queda liberado. Y si continúa así este año, con podios, quizá una victoria, ¿eso hará que quiera seguir pensando que puede luchar por un campeonato el año que viene?"

Hamilton se ha mostrado firme en sus propios mensajes de cara a la nueva temporada, insistiendo en que se siente renovado tras un reinicio personal. Después del Gran Premio de China, afirmó que había sido una de las carreras más disfrutables que había tenido en años.

"¡P3 EN SHANGHÁI! Fue una pelea de principio a fin, pero una de las carreras que más disfruté en años. Me encantó cada batalla con Charles: nos empujamos mutuamente para ser mejores y hacer todo lo posible por sumar puntos para el equipo. Los aficionados aquí fueron increíbles, no podríamos haberlo hecho sin su energía. Gran reconocimiento al equipo, y enormes felicitaciones a Mercedes y a Kimi. ¡Sigamos así!", escribió en su cuenta de Instagram.

 
También lee:

Share Or Save This Story

Artículo previo La salida de Wheatley de Audi genera una fuerte reacción entre los fans de la F1
Artículo siguiente Ocho impactantes cambios de jefes de equipo en la Fórmula 1

Top Comments

More from
Lydia Mee

La salida de Wheatley de Audi genera una fuerte reacción entre los fans de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
La salida de Wheatley de Audi genera una fuerte reacción entre los fans de la F1

Steiner critica a Toto Wolff por el mensaje a Kimi Antonelli: "Pura autopromoción"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Steiner critica a Toto Wolff por el mensaje a Kimi Antonelli: "Pura autopromoción"

El primer F1 de Ayrton Senna sale a subasta con una estimación de siete cifras

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
El primer F1 de Ayrton Senna sale a subasta con una estimación de siete cifras
More from
Lewis Hamilton

Los ganadores más jóvenes en la historia de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Los ganadores más jóvenes en la historia de la F1

"Volví a mi mejor nivel", dice Hamilton tras su primer podio con Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
"Volví a mi mejor nivel", dice Hamilton tras su primer podio con Ferrari

Norris desmiente la teoría de Hamilton de un modo "fiesta" en el motor Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Norris desmiente la teoría de Hamilton de un modo "fiesta" en el motor Mercedes
More from
Ferrari

Ocho impactantes cambios de jefes de equipo en la Fórmula 1

Fórmula 1
Fórmula 1
Ocho impactantes cambios de jefes de equipo en la Fórmula 1

Por qué Ferrari cree que el cambio en las reglas de motores de F1 no frenará a Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Por qué Ferrari cree que el cambio en las reglas de motores de F1 no frenará a Mercedes

Ferrari se mantiene firme en cuanto a las arrancadas: no quiere más cambios

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Ferrari se mantiene firme en cuanto a las arrancadas: no quiere más cambios

Últimas noticias

Ocho impactantes cambios de jefes de equipo en la Fórmula 1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Ocho impactantes cambios de jefes de equipo en la Fórmula 1

Lewis Hamilton demostró que no está acabado con el podio en China dice David Coulthard

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Lewis Hamilton demostró que no está acabado con el podio en China dice David Coulthard

Un enorme agujero se abrió en la recta del circuito de Goiania de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Brasil
Un enorme agujero se abrió en la recta del circuito de Goiania de MotoGP

Max Verstappen gana con un Mercedes en el Nordschleife de Nürburgring por más de un minuto

VLN
VLN VLN
NLS2
Max Verstappen gana con un Mercedes en el Nordschleife de Nürburgring por más de un minuto