Fórmula 1 Las Vegas GP

Lewis Hamilton critica a pilotos de F1 por "hablar mal" de las jóvenes estrellas

El piloto de Ferrari dijo que estaba orgulloso del joven talento que está surgiendo en toda la Fórmula 1

Lydia Mee

Publicado: 16 nov 2026, 11:23

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton criticó a los expilotos por "hablar mal" sobre las jóvenes estrellas de la categoría, y dijo que siempre estuvo decidido a no convertirse en "ese tipo de piloto".

Al británico le preguntaron en Interlagos si el éxito de Kimi Antonelli en el campeonato lo había hecho reflexionar sobre su propia carrera. Mercedes fichó a Antonelli después de que Hamilton decidiera pasar a Ferrari en 2025. En apenas su segunda temporada, el piloto italiano se convirtió en el campeón mundial más joven de la F1.

"Simplemente me da mucho orgullo ver llegar a gente nueva, pilotos jóvenes. Veo a muchos de estos ex pilotos de Fórmula 1, pilotos mayores de Fórmula 1, pilotos de carreras, hablando basura sobre los jóvenes todo el tiempo", dijo Hamilton.

Agregó que, aunque esos pilotos habían pasado por algo similar ellos mismos, no mostraban "ninguna empatía", y señaló: "Siempre quise asegurarme de no ser ese tipo de piloto".

El piloto de Ferrari, que tiene 41 años y realizó en Sao Paulo su 400ª largada en un gran premio, dijo que estaba impresionado por los pilotos jóvenes a lo largo de toda la parrilla.

"Todos aparecen cada semana con todas las presiones que tienen. Por supuesto, somos muy privilegiados como pilotos de carreras, pero hay desafíos enormes para llegar, mantener la cabeza en alto, seguir fallando y volver a levantarse", dijo.

"Esta es la cima del automovilismo. Es la plataforma más difícil para hacerlo bien. Es muy fácil cometer errores", dijo, y agregó que respetaba la forma en que cada uno de ellos seguía "levantándose, recuperándose y simplemente continuando empujando".

Antonelli es uno de varios pilotos jóvenes que han impresionado esta temporada. Además de ganar nueve grandes premios camino al título, tiene 16 podios, mientras que Isack Hadjar, de Red Bull y de 22 años, ha conseguido tres podios en su segunda temporada.

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