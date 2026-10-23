Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Este Lego Red Bull RB20 de 1.639 piezas está repleto de tecnología de F1 funcional
El Technic Red Bull RB20 de LEGO, de 1.639 piezas, recrea el coche de Fórmula 1 con el que Max Verstappen ganó el campeonato de 2024, con dirección, suspensión, caja de cambios y DRS funcionales
Alex Harrington
Publicado: 23 oct 2026, 19:14
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Clive Mason/Getty Images
El Red Bull de 2024 con el que Max Verstappen ganó el título es uno de los coches de Fórmula 1 más populares que LEGO haya fabricado jamás. Aunque el coche real no fue tan dominante como el RB19, sí impulsó a Max Verstappen hacia su cuarto título del campeonato de F1. Sigue a la venta si te apetece tener un pedacito de historia de la F1 en tu repisa.
¿Qué es?
El LEGO Technic Oracle Red Bull RB20 F1 Car es un modelo a gran escala del coche que Verstappen condujo hasta su último título mundial en 2024. Con él, ganó nueve grandes premios.
Está compuesto por 1639 piezas y tiene una calificación de edad de 18+. Una vez montado por completo, mide unos enormes 64 cm de largo, 25 cm de ancho y 15 cm de alto. Esto lo convierte en una pieza de exhibición perfecta, con mucho detalle para quienes se acerquen a echar un vistazo.
¿Cuánto cuesta?
Cuesta £199.99 en el Reino Unido y $229.99 en Estados Unidos. Salió a la venta por primera vez en marzo de 2025, pero sigue disponible en LEGO.com. Pero debido a su popularidad, está agotado en la mayoría de los puntos de venta.
¿Qué hace?
Los coches Technic son piezas de ingeniería serias, y el RB20 no es diferente. Incluye:
- Un motor V6 con pistones móviles y un MGU-H giratorio
- Una caja de cambios de dos velocidades con punto muerto, conectada a un diferencial trasero
- Dirección que gira tanto las ruedas delanteras como el volante
- Suspensión delantera pull-rod y trasera push-rod, como en el coche real
- Un alerón trasero con una aleta DRS que se abre a mano
- Carrocería trasera desmontable para que puedas lucir el motor
Los neumáticos incluso lucen detalles Pirelli impresos, y la decoración está compuesta por dos grandes hojas de pegatinas.
¿Cómo es el montaje?
El set viene en 10 bolsas, cada una construyendo una sección del coche. La suspensión trasera, el motor, el morro e incluso los pontones están construidos con extremo detalle. Por desgracia para los fans más observadores, los neumáticos delanteros y traseros son del mismo tamaño, a diferencia del coche real, y los colores no son del todo exactos. Pero a pesar de esto, es un modelo LEGO que todo fan de la F1 debería tener en la mira.
¿Hay una opción más barata?
Sí, pero no es tan atractiva como esta versión Technic completa. La versión LEGO Speed Champions está hecha de 251 piezas y viene con una minifigura de piloto de Red Bull. Se vende por alrededor de $27 en EE. UU. para quienes buscan una forma más económica de construir uno de los coches más bonitos de la era del efecto suelo.
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