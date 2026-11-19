Fórmula 1 Las Vegas GP

Leclerc sostiene que se exageró el incidente con Hamilton en México

Leclerc y su compañero en Ferrari, Lewis Hamilton, protagonizaron un incidente en la primera vuelta en México, lo que provocó que ambos perdieran la oportunidad de la victoria ante Max Verstappen

Ed Hardy Filip Cleeren

Publicado: 19 nov 2026, 9:39

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Charles Leclerc cree que la reacción a su incidente con Lewis Hamilton en el Gran Premio de México fue "sacada de proporción".

La Scuderia perdió una victoria encaminada en el Autódromo Hermanos Rodríguez hace tres semanas después de que Leclerc atacara al poleman Hamilton en la primera vuelta, lo que llevó a que ambos se pasaran de frenada en la curva 4.

Max Verstappen, de Red Bull, salió victorioso mientras Hamilton criticó la actitud de "todo o nada" de su compañero de equipo, antes de sugerir que Leclerc compite contra él con más dureza de la que muestra frente a otros.

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La conversación en torno al drama en la siguiente carrera en Brasil fue naturalmente intensa, particularmente con Ferrari como el equipo más grande de la F1, pero las tensiones parecen haberse apagado antes del Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana.

"Todo se ha sacado de proporción", dijo Leclerc, que corre para Ferrari desde 2019, seis años antes de la llegada de Hamilton.

"Ya estoy algo acostumbrado, después de manejar para Ferrari durante tantos años. Pero las cosas muy a menudo se sacan de proporción.

"El objetivo no es estar siempre de acuerdo y eso nunca va a pasar. Podemos tener opiniones diferentes y ese fue el caso, por ejemplo, en México.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Pero el simple hecho de hablar alivió todas las tensiones y quedamos completamente bien con eso. No es que tuviéramos que hablar durante una hora, aunque al final terminó durando una hora, simplemente porque la pasamos bien y empezamos a hablar también de muchas otras cosas para intentar impulsar al equipo y ayudarlo a avanzar.

"Pero la conversación sobre la tensión fue quizá de cinco o 10 minutos y luego el ambiente quedó despejado y eso fue todo".

Hamilton se hizo eco de esas sensaciones al afirmar que "no siento que eso vaya a ser un problema de cara al futuro", ya que "no tengo preocupaciones ni inquietudes sobre correr contra él" después de que ambos mantuvieran conversaciones con el jefe del equipo, Fred Vasseur, en São Paulo.

"Fred estuvo definitivamente involucrado, ya que estaba en la reunión y organizó la reunión", reveló Leclerc.

"Así que estuvimos los tres juntos y, sí, la conversación fue muy bien. Pero, como hemos dicho, creo que muy, muy rápido, solo teníamos que hablar.

"Y después de unas pocas frases, la tensión que había ya no estaba y todo estuvo bien. Luego, ambos a trabajar en la dirección de conseguir ese segundo lugar en el [campeonato de] constructores.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"El segundo lugar en constructores es importante. También es cierto que tenemos un margen relativamente grande por detrás, lo que no significa que tengamos que minimizar eso.

"Todavía tenemos que trabajar como equipo. Pero lo realmente importante para mí ahora es intentar ganar antes de que termine la temporada y ganar una carrera".

Ahora quedan tres grandes premios en 2026, con Leclerc y Hamilton con apenas una victoria cada uno en el año, mientras Ferrari está 95 puntos por delante de Red Bull, que ocupa el tercer lugar.

La escudería austriaca ha disfrutado de un resurgimiento tardío, en gran parte gracias a sus mejoras de Bakú, con Verstappen ganando tres veces desde entonces, pero que Red Bull recorte la diferencia no hace que Leclerc se arrepienta de México.

"Seguiré empujando tan fuerte como pueda para intentar darle el mejor resultado posible al equipo", dijo el ganador de nueve carreras. "Como piloto, solo quiero ganar tanto como sea posible".

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