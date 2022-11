Leclerc sorprendido por la conducción "agresiva" de Norris en Brasil

Charles Leclerc alcanzó la bandera a cuadros en el Gran Premio de Sao Paulo a pesar de un accidente al principio de la carrera. El piloto de Ferrari se encontró contra el muro de neumáticos en la dirección opuesta después de que Lando Norris subvirara al contacto en un intento de adelantar por el exterior del McLaren.

Una parada obligatoria en boxes acabó con cualquier posibilidad de victoria para el monegasco, mientras que Norris, al que se le permitió continuar, recibió una sanción de cinco segundos y dos puntos menos en su licencia de F1.

Es raro que Norris sea considerado responsable de un accidente y sancionado en consecuencia, por lo que la sorpresa de Leclerc fue mayúscula. Preguntado por Motorsport.com si esperaba un movimiento así del inglés, Leclerc se limitó a responder: "No, por supuesto.

Añadió: "Sé que Lando no es ese tipo de persona pero, por alguna razón, fue muy agresivo [el domingo], Carlos [Sainz] también el sábado. Realmente no lo entiendo pero es así. Al final no esperaba que me dejara pasar, no lo hizo, pero fue demasiado. Supongo que pagó el precio con la sanción. Pensé que había dejado espacio, bueno estoy bastante seguro de que dejé espacio, así que creo que perdió la espalda y luego me golpeó. Así que es una pena".

Lando Norris, McLaren MCL36, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Y hubo más sorpresas para el monegasco, ya que no esperaba poder continuar su carrera debido a la fuerza del impacto con el muro. El accidente también tuvo la desafortunada consecuencia de no poder aprovechar al máximo su estrategia, que le hizo salir con neumáticos medios.

"Creo que hemos tenido bastante suerte, no sé cuántos daños ha sufrido el coche", dijo Leclerc. "Quizá giraba un poco a la derecha, pero aparte de eso estaba bien. Después de eso, el ritmo fue realmente bueno en general. Obviamente nunca tuvimos realmente [el potencial] de nuestra estrategia debido al accidente y creo que Carlos podría haber tenido algunos problemas, no lo sé. Es difícil decirlo, pero creo que [empezar en los medios] fue lo correcto".

La intervención del coche de seguridad tras el abandono de Norris ayudó a borrar el déficit de los pilotos de Ferrari con respecto a los Mercedes. Carlos Sainz estaba a 23 segundos del líder George Russell y Leclerc a 50 segundos antes de las últimas paradas, pero ni el español ni el monegasco pudieron acercarse a las Flechas de Plata en los últimos kilómetros.

"Los Mercedes son extremadamente rápidos. Fueron muy competitivos [el domingo], especialmente en el último tramo. Creo que Carlos tenía neumáticos nuevos y [Russell y Hamilton] tenían los neumáticos un poco más gastados, y consiguieron mantener un muy buen ritmo", concluyó Leclerc.

Con información de Adam Cooper