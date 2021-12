Leclerc: sobrecalenté los neumáticos y perdí en el último sector

Charles Leclerc continuó con su serie de sesiones de clasificación en las que no rindió al máximo, terminando por detrás de su compañero de equipo Carlos Sainz y eso también ocurrió en la última clasificación de la temporada 2021 de la Fórmula 1 en Abu Dhabi.

Leclerc no pasó del séptimo mejor tiempo con un registro de 1m23.122s obtenido en su último intento disponible y que le obligará a salir desde la cuarta final, esto luego de perder un par de décimas en su tiempo respecto al español.

El resultado del monegasco es desconcertante, porque en los dos primeros sectores marcó tiempos veloces, pero después sufrió en el último tramo del circuito de Yas Marina.

Al final de la clasificación fue el propio monegasco quien explicó lo sucedido: en un intento de sacar el conejo de la chistera, Leclerc pidió demasiado a sus neumáticos blandos en los dos primeros sectores, por lo que los sobrecalentó. Esto le llevó a perderlo todo en el último, en la que su SF21 empezó a deslizarse y a hacer que el piloto de 24 años perdiera décimas y décimas, especialmente entre las curvas 13 y 14.

"En los dos primeros sectores estaba en una vuelta especial. Pero en esos dos sectores apreté demasiado, sobrecalenté los neumáticos y en el último sector fui lento. No cometí ningún error en particular, sólo fui lento. Tuve problemas con los neumáticos traseros, que estaban demasiado calientes. Fue una verdadera lástima".

"Al final hice todo lo que pude, lo intenté. Intenté juntar todo en una buena vuelta, creo que la vuelta fue realmente muy buena, pero empujé demasiado en los dos primeros sectores y en el tercero lo perdí todo".

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Charles dijo que no había tenido ningún problema de tráfico durante la clasificación, mientras que otros perdieron varios segundos por este motivo: "Para mí el tráfico estaba bien. Por supuesto, siempre hay tráfico en el segundo sector, no es fácil, pero también en el último. A mí me fue bien".

Una vez más, Sainz lo ha hecho mejor que Leclerc en las últimas salidas, pero Charles reiteró su error, así como los dos primeros sectores para enmarcar: "No me sorprende el rendimiento de Carlos. También porque la mía habría sido una muy buena vuelta. Sabíamos que teníamos potencial y es frustrante no haber podido hacer lo que sabíamos que podíamos hacer. Al final, antes del último sector, estaba haciendo una gran vuelta. No me arrepiento".

Para finalizar, el de Ferrari hizo un balance de su temporada, con la vista puesta en los test posteriores a Abu Dhabi que ya contarán con importantes novedades vinculadas a 2022 como los neumáticos de 18 pulgadas montados en coches mula preparados por todos los equipos.

"Durante la temporada me fue bien. He mejorado mucho en el ritmo de carrera, mientras que en la clasificación me he visto limitado. Pero si miro todo, estoy contento de cómo ha ido, del equilibrio entre lo que hice el sábado y el domingo".

"2022 será un año que traerá grandes cambios. Habrá neumáticos de 18 pulgadas, pero tengo que decir que serán un pequeño cambio comparado con lo que ocurrirá con los monoplazas. En cuanto a los neumáticos, ya los hemos probado durante el año y los volveremos a probar en los test posteriores al final del Campeonato del Mundo. Será importante recoger todos los datos que podamos", concluyó Leclerc.