Leclerc no tomará "riesgos locos" para avanzar en Austin

Leclerc terminó segundo en la clasificación de Austin por detrás de su compañero de equipo de Ferrari, Carlos Sainz, pero perderá 10 puestos en el orden y saldrá 12° como resultado de que su equipo montó su sexto componente del motor de combustión interna y su sexto turbocompresor del año en su coche antes de la FP3.

Esto dejará a Sainz saliendo en la primera fila junto a Max Verstappen, de Red Bull, que también echará de menos a su compañero de equipo, Sergio Pérez, ya que el piloto mexicano también tiene una sanción en la parrilla: cinco puestos por montar su quinto motor de combustión interna del año en su RB18, lo que significa que saldrá noveno.

"Daré lo mejor de mí, como siempre", dijo Leclerc sobre sus ambiciones en la carrera de Austin, después de bajarse de su Ferrari en el parque cerrado el sábado.

"De nuevo, saldremos creo que 12° u 11° con la penalización de motor que tenemos. Daré lo mejor de mí. No habrá riesgos locos, pero si hay una oportunidad, estaré aquí para aprovecharla".

Unos minutos más tarde, en la rueda de prensa posterior a la clasificación, Leclerc dijo que no "sabe (qué resultado será posible al partir 12°), pero intentaré avanzar algunos puestos lo más rápido posible en las primeras vueltas".

Y añadió: "(Eso es) para poder estar en la lucha y unirme a estos dos chicos en la parte delantera lo más rápido posible".

Después de perderse la FP1 debido a que Robert Shwartzman condujo su F1-75 como parte del requisito de colocar pilotos novatos en los entrenamientos, Leclerc fue el único piloto que pudo llevar a cabo una tanda de recopilación de datos de carrera con mucho combustible en la FP2, la sesión que los equipos suelen dedicar a tales ejercicios.

Esto se debió a que la mayoría de sus compañeros de la parrilla se dedicaron exclusivamente a la prueba de neumáticos Pirelli 2023 que dominó la FP2 en Austin, donde Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo realizaron un plan diferente en sus 35 minutos de rodaje con los neumáticos 2022 que Leclerc también tuvo que ponerse al día al perderse la FP1.

En Williams y Haas, Nicholas Latifi y Kevin Magnussen, también ausentes en la FP1, recibieron planes de carrera que evitaron esto y se concentraron únicamente en los neumáticos 2023.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

A pesar del trabajo único de Leclerc en la FP2 de Austin, Ferrari en realidad carece de la reserva total de datos que había estado planeando crear, ya que no pudo hacer una tanda con una alta carga de combustible con los neumáticos blandos en la FP3 (utilizó los medios al principio de la FP2) debido a un problema que lo confinó en el garaje entre los esfuerzos de simulación de clasificación.

Al ser preguntado por Motorsport.com sobre este problema, Leclerc reveló que se trató de "un pequeño corte en el neumático" del juego de blandos que iba a utilizar para la tanda larga.

En esa sesión de FP3, en la que los equipos tenían que recuperar el tiempo de tanda larga perdido en la FP2, Red Bull sólo le dio a Verstappen la tarea de rodar con alta carga de combustible con los blandos mientras Pérez se concentró en las tandas de clasificación, a la vez Sainz proporcionó a Ferrari más datos de tanda larga con los medios.

Esto significa que los dos equipos se dirigen a la carrera del domingo con conjuntos de datos incompletos en los dos compuestos más blandos antes de lo que se espera que sea un evento de dos paradas.

Pero Leclerc no cree que esto sea una preocupación particular para Ferrari, que ha sufrido con el ritmo en tandas largas contra Red Bull desde Austria, justo antes de las vacaciones de verano.

"No lo creo", dijo. "Tenemos esta tanda de FP2 también que nadie (más) pudo hacer sólo porque no corrí en la FP1. Pude usar los medios, lo que nos dio un poco de datos.

"Un poco menos de datos esta mañana en la FP3, pero en general no creo que sea un factor que nos haya comprometido para la carrera de mañana".

Sobre la decisión de no completar la tanda larga de los FP3 con los blandos debido al neumático cortado, Leclerc dijo que Ferrari "no quería correr ningún riesgo" de chocar como resultado de ese problema, pero concluyó que no era "nada demasiado grande realmente".

