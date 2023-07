Leclerc: "el objetivo es al menos el 2° lugar en Silverstone"

Sobre el papel, Silverstone era una pista en la que Ferrari podría haber tenido algo más de dificultades que el gran paso adelante mostrado en Austria, y hasta cierto punto así ha sido hasta ahora. Es cierto que esta vez los SF-23 tuvieron que conformarse con el cuarto y quinto puesto de la parrilla, pero incluso en el trazado británico han demostrado hasta ahora ser más rápidos que los Mercedes y los Aston Martin.

La sorpresa del día, sin embargo, la dieron los McLaren, que se hicieron con la segunda y tercera plaza con Lando Norris y Oscar Piastri, al tiempo que impresionaron a Charles Leclerc, que mañana saldrá detrás de ellos, en cuarta posición: "Van realmente rápido, tenemos que ver el ritmo de carrera, pero hoy me ha sorprendido definitivamente lo que han hecho Lando y Oscar", dijo el monegasco en los micrófonos de Sky Sport F1.

La nota positiva, sin embargo, es que las actualizaciones introducidas en Austria parecen estar funcionando bastante bien también en esta pista, porque Leclerc estuvo en línea para batir a los MCL60 hasta el segundo sector, entonces quizás se excedió en la curva tres y lo pagó. "El planteamiento que tenía estaba dando sus frutos, al menos hasta el último sector. En estas condiciones es muy difícil, porque en cuanto te pasas del límite pierdes un poco más de lo normal. Incluso en las curvas 6 y 7 tenía problemas", explicó.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

La otra buena noticia de hoy fue que en los primeros compases de la clasificación se volvieron a dar esas condiciones que le habían puesto en grandes dificultades en las últimas carreras, cuando hay que usar slicks en una pista húmeda, y esta vez no tuvo mayores problemas para pasar a la Q3.

"Hay cosas positivas, porque estoy contento con el paso adelante que hemos dado en las condiciones de la Q1 y la Q2, las condiciones en las que no había ido bien en los últimos Grandes Premios. Todavía no estoy al nivel que quiero estar, pero ya es mucho mejor. Me he sentido mucho más cómodo. Luego en la Q3 a veces va bien y a veces no tanto, hoy es uno de esos días, pero lo he dado todo.

Como viene siendo habitual esta temporada, Verstappen parece estar fuera del alcance de todos, pero Charles parece confiado en poder intentar jugársela con los McLaren y los Mercedes por el primer puesto de los 'otros'.

"El objetivo es ir a por al menos el segundo puesto. No tenemos ninguna duda de que Mercedes es muy fuerte en ritmo de carrera, sobre McLaren por otro lado hay algunos signos de interrogación, porque no esperábamos que fueran tan fuertes en la calificación. Tuve buenas sensaciones en la FP1, pero luego en la FP2 no rodé y parecía que nos costaba un poco más, así que todavía no tengo las respuestas".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto: James Sutton / Motorsport Images