Leclerc resta importancia a la mejora ADUO de Ferrari en Austria

Charles Leclerc no espera una "solución mágica" de la primera mejora de motor de Ferrari en el Gran Premio de Austria de este fin de semana bajo el nuevo sistema ADUO de la Fórmula 1.

ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora, según su sigla en inglés) se introdujo para 2026 para evitar que las unidades de potencia se convirtieran en un enorme factor diferenciador de rendimiento bajo la nueva normativa.

Cada cuarto de la temporada, la FIA clasificará los cinco motores diferentes en la F1 y el primer conjunto de resultados para 2026 fue revelado a los equipos en el reciente Gran Premio de Mónaco.

Red Bull fue considerado la referencia sorpresa, con Mercedes un 2-4% por detrás en potencia, lo que le permite una mejora, mientras que Ferrari, Audi y Honda están a más de un 4% de distancia, lo que les concede dos mejoras.

Aunque Red Bull cuestiona el veredicto, teniendo en cuenta lo dominante que es Mercedes este año, Ferrari y Audi han actuado con rapidez llevando un componente actualizado a Austria.

Pero Leclerc ha rebajado las expectativas para la Scuderia, diciendo: "Desafortunadamente, no esperamos soluciones mágicas.

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Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"Ha habido una enorme cantidad de trabajo entre bastidores para asegurarnos de que el motor mejorado estuviera listo para ahora.

"En cierto modo esperábamos estar en el ADUO viendo la traza que teníamos. Así que obviamente nos aseguramos de estar preparados para esa primera carrera para montarlo directamente en el coche.

"No es una revolución, pero es un paso en la dirección correcta y eso realmente demuestra la mentalidad del equipo de intentar juntar todo y de verdad llevar al límite el desarrollo para asegurarnos de no dejarnos nada atrás".

El director técnico de la unidad de potencia de Ferrari, Enrico Gualtieri, compartió un sentimiento similar antes del fin de semana, al afirmar que la mejora de Spielberg es "relativamente menor", con más por llegar con el tiempo.

Se espera que la segunda mejora del fabricante italiano, un turbo revisado, llegue después del parón veraniego mientras persigue al líder del campeonato, Mercedes, que está 72 puntos por delante.

Pero los entrenamientos del viernes en el Red Bull Ring demostraron que será difícil para Ferrari repetir esta vez su victoria de Barcelona, ya que la estrella de Mercedes Kimi Antonelli encabezó ambas sesiones.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Pauline Ballet / Formula 1 via Getty Images

Leclerc, mientras tanto, cedió su asiento en la FP1 al júnior de Ferrari Dino Beganovic antes de terminar en una discreta octava posición en la FP2, a 0.841s del ritmo, lo que le deja "no muy confiado" de tener éxito en Austria.

"Pero nunca digas nunca", añadió, con su compañero de equipo ganador del GP de Barcelona Lewis Hamilton a 0.597s de Antonelli en la FP2.

"El viernes de Barcelona, hubo algunos elementos que nos llevaron a pensar que había bastante rendimiento en el coche.

"De momento ha sido una lucha, toda la FP1 que no hice, pero como equipo obviamente seguí la FP1, y también la FP2 dentro del coche.

"Así que ha sido un viernes difícil para el equipo e intentaremos juntar todo y ver qué podemos recuperar".

Aunque no es una gran sorpresa, teniendo en cuenta que Ferrari sobresale en las curvas lentas, mientras que el Red Bull Ring es una pista rápida con tiempos de vuelta por debajo de 1m10s.

Cuando se le preguntó dónde le falta principalmente a Ferrari, Leclerc respondió: "Simplemente agarre en general, hemos estado deslizando con los cuatro neumáticos desde la primera vuelta que he dado. Así que por eso ha sido muy, muy complicado, y simplemente un equilibrio muy abierto en general".

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