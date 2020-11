Leclerc: los problemas de Ferrari me hicieron un mejor piloto

Leclerc dice que ha aprendido a tener paciencia, ha mejorado sus habilidades en la gestión de los neumáticos y se ha acercado a su equipo habiendo sobrevivido a los "momentos más difíciles" de un año problemático.

Después de demostrar en 2019 que es capaz de ganar carreras, Leclerc ha tenido que batallar incluso para llegar a la Q3 esta temporada después de que el rendimiento de Ferrari se desplomara.

Sin embargo, el piloto monegasco ocupa actualmente el quinto lugar en el campeonato mundial, tras haber superado cómodamente a su compañero de equipo saliente, Sebastian Vettel.

"Estoy feliz, estoy satisfecho con la forma en que he mejorado como piloto desde el comienzo de la temporada", dijo.

"Especialmente en cuanto a la gestión de los neumáticos en carrera, creo que fue uno de mis puntos más débiles el año pasado. Me esforcé mucho en eso, y parece que ahora está mejor".

"Así que esto es positivo, y también creo que es en los momentos más difíciles cuando te acercas más a la gente que está trabajando contigo. Y creo que esto es exactamente lo que está sucediendo".

"Así que estamos tratando de ayudar al equipo tanto como sea posible para volver a donde queremos estar. Y creo que esto está creando unos fuertes lazos para mí y, y el futuro con el equipo. Así que esto es bueno. Y espero que esta difícil situación sea lo más corta posible".

Cuando se le preguntó si había aprendido más con un coche menos competitivo que con uno rápido, admitió que era imposible juzgar.

"Bueno, es un hecho, el coche es más débil esta temporada", dijo. "Así que no puedo hablar de (lo que hubiera pasado) si el coche hubiera sido mejor. Pero de todos modos, creo que me ha hecho un mejor piloto, seguro".

"Porque en tiempos difíciles, he encontrado mi determinación de otras maneras, centrándome en mí mismo, tratando de mejorar, aunque no sea para luchar por podios o victorias, estamos luchando por posiciones más bajas".

"Pero al final me importa lo mismo, y luego en términos también de paciencia no creo que haya sido un tipo muy paciente en el pasado, pero ahora tengo que estar en la situación en la que estoy ahora".

"Y siento que he mejorado en eso también. Así que seguramente soy un piloto más fuerte que donde estaba al principio de la temporada, luego si es por la situación en la que estamos en este momento, no estoy seguro".

"Pero mi enfoque no cambió realmente, al final siempre trato de analizar mis puntos débiles y mejorar en esos".

Al preguntarle si Leclerc ha sido más impresionante este año que el anterior, Vettel admitió que era difícil de juzgar.

"Probablemente no sea tan fácil de comparar, creo", dijo el alemán. "Obviamente yo he tenido un año un poco contrario a él en lo que va de año. Así que no puedo ser feliz".

"Lo he dicho antes con lo que he estado en lo que va de año, pero Charles está haciendo un buen trabajo y parece que regularmente exprime el coche al máximo. Así que creo que hay un par de áreas en las que ha mejorado".

"Pero creo que ya ha dejado una impresión muy fuerte en su primer año con Sauber y el año pasado también. Así que no creo que sea sólo este año que ha estado conduciendo de una manera muy, muy madura y buena, buena".

