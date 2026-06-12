Leclerc da un primer veredicto positivo de las actualizaciones de Ferrari en Barcelona

La Formula 1 ha entrado en el hábitat que la acompañará hasta el final de la temporada europea: circuitos permanentes y temperaturas generalmente elevadas de aire y asfalto. En la primera jornada de actividad en pista en el circuito de Catalunya, Mercedes y McLaren comenzaron según lo previsto, con Norris, Russell y Piastri encerrados en apenas 57 milésimas, por delante de Charles Leclerc, cuarto a 0”373.

Ferrari ha llegado a España con muchas cosas sobre la mesa. El paquete de actualizaciones llevado a Barcelona es importante y, en el caso de Leclerc, también se ha añadido la cuestión de los frenos, con el debut de los discos Carbon Industries programado tras las dificultades sufridas en el fin de semana de Monte Carlo. En este frente la noticia es positiva: las sensaciones recogidas hoy han satisfecho al monegasco, que seguirá utilizando el material de fricción de la empresa francesa también durante el resto del fin de semana.

También han sido alentadoras las indicaciones surgidas del paquete de novedades técnicas, que incluye fondo y alerón delantero. Sin embargo, se trata del primer uso en pista y aún hará falta tiempo para optimizar el conjunto, pero los datos recogidos en los primeros kilómetros no han evidenciado problemas.

En la simulación de clasificación, la desventaja de poco menos de cuatro décimas sigue siendo significativa, aunque la comparación se basa en un único intento lanzado, ya que el paso a las C4, como compuesto blando, no permite una segunda vuelta rápida. Más interesante es el panorama surgido en la simulación de carrera, donde la gestión de los neumáticos ha parecido convincente.

Con neumáticos medios, Leclerc fue el más rápido en tanda largas, marcando una media de 1’21”696 en siete vueltas, por delante de Russell (1’21”788 en nueve vueltas) y con un margen más amplio sobre Piastri (1’22”336 en siete vueltas). La evolución de la pista impone cautela a la hora de interpretar estos datos con vistas a la carrera, pero la constancia mostrada por el SF-26 representa de todos modos una señal alentadora.

“Ha sido un día interesante" – comentó Leclerc – "hemos llevado a pista algunos elementos nuevos en el coche y dimos un paso adelante. En cuanto a la competitividad, todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones y creo que nuestros rivales siguen bastante por delante de nosotros. Debemos centrarnos en maximizar el potencial del paquete que tenemos a disposición en este momento y luego veremos qué podremos hacer mañana”.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

En cambio, se prevé más largo de lo esperado el debriefing de Lewis Hamilton. La jornada del siete veces campeón del mundo comenzó observando la FP1 desde el box, después de ceder su monoplaza a Dino Beganovic. El joven sueco completó el programa previsto con la versión no actualizada del coche, utilizada para efectuar una comparación directa con el nuevo paquete, mientras que en la FP2 el Ferrari de Hamilton fue alineado con la configuración de Leclerc.

Lewis tuvo a su disposición una sola vuelta rápida, cerrada en 1’17”430 y que le valió el noveno tiempo, pero en conjunto inevitablemente pagó el tiempo perdido en la sesión de la mañana. Durante la sesión, su alerón delantero también tuvo un problema en el sistema SLM y fue sustituido.

“Mi única sesión del día fue bastante exigente" – explicó Hamilton – "hubo un problema con el alerón delantero que hizo las cosas un poco más complicadas, sobre todo en lo que respecta a la preparación de los neumáticos, y haberme perdido la primera sesión me hizo empezar con algo de desventaja. Aún queda trabajo por hacer, pero hemos recogido datos útiles y esta noche nos centraremos en las intervenciones que hay que realizar para mejorar de cara a mañana”.