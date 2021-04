Leclerc: prefiero ser tercero de un mundial que ganar una carrera

La impresión que se tiene después de la primera carrera de la temporada es que se subestimó el impacto de los cambios impuestos por el reglamento técnico para 2021. Desde el punto de vista de la conducción, ¿ha cambiado algo para ti?

"En términos de conducción no ha habido ningún cambio, pero yo sí he tenido que modificar algo. Hay que empujar un poco menos en la entrada en las curvas porque la parte trasera del coche es más difícil de manejar debido a la modificación en el piso”.

¿Te has mudado a Maranello?

"Sí, pero fue hace mucho tiempo”.

Tras la llegada de Carlos, que está pasando mucho tiempo con el equipo, parece que también ha intensificado su presencia en Maranello...

"En realidad, el tiempo que paso con el equipo es siempre el mismo. Quizá el mundo exterior ha deducido que paso más tiempo en Maranello porque he publicado más fotos en las redes sociales, sobre todo de partidos de pádel, que nunca me pierdo cuando puedo”.

"Lo que ha cambiado es el tiempo que he pasado con mi compañero de equipo, porque antes con Sebastian (Vettel) nos cruzábamos a menudo, yo llegaba y él se iba, o viceversa, mientras que ahora con Carlos estamos en la sede a menudo en los mismos días y por eso pasamos más tiempo juntos".

¿Qué valor añadido cree que puede aportar Carlos a Ferrari?

"En los últimos años ha estado en varios equipos, y creo que es interesante hacerse una idea de cómo trabajan los rivales. Está en su primer año en Ferrari y se nota que quiere hacerlo muy bien desde el principio, y esta euforia es contagiosa y beneficia a todo el equipo. Siempre es bueno para un equipo tener dos pilotos que estén presionando y luchando por ganar”.

¿Estás en contacto con John Elkann?

"John me llamó en vísperas del inicio de la temporada, es una persona que quiere estar al tanto de todo, desde el monoplaza hasta las expectativas, pasando por el sentir general. Hablamos entre nosotros siempre que lo necesitamos".

El año pasado, tras la hazaña de George Russell en Sakhir, hubo quien puso en duda el valor de un piloto como Lewis Hamilton. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que los que te ensalzan hoy pueden ser los mismos que te señalen con el dedo mañana?

"Eso es parte del juego. Temporada tras temporada aprendo que tengo que rendir cuentas, sobre todo a mí mismo. Sé cuando he hecho un buen trabajo y cuándo podría haberlo hecho mejor. Luego hay veces que sabes que lo has dado todo y lo has hecho muy bien, pero eso no se percibe desde fuera, y eso puede ser frustrante”.

"Viniendo a Lewis, creo que su palmarés lo dice todo, pero a pesar de eso hay gente que no para de señalar que conduce el mejor monoplaza, pero creo que no está sentado en ese coche por accidente”.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

En los últimos siete años, sólo un equipo y dos pilotos han ganado los títulos mundiales en la Fórmula 1. Hay quienes sostienen que, más allá de sus habilidades de conducción, un piloto decide su carrera en el momento en que elige el equipo al que estará vinculado. ¿Qué opinas de esto?

"Es cierto que las decisiones que tomas fuera de la pista condicionan mucho tu carrera, pero en lo que a mí respecta estoy encantado de ser piloto de Ferrari porque siempre fue un sueño. Mi reto es contribuir a que este equipo vuelva a ser ganador. Soy consciente de la importancia de las decisiones, pero hoy mi único objetivo es volver a la cima con Ferrari, y estoy seguro de que hay potencial para llegar a donde queremos”.

Retrocedamos hasta el Gran Premio de Austria de 2019, cuando se produjo su primer duelo con Max Verstappen. La impresión es que después de ese fin de semana tu estilo de conducción se volvió más agresivo. ¿Lo puedes confirmar?

"Sí. En parte porque desde ese fin de semana el enfoque de los comisarios ha cambiado, y se nos ha permitido ir un poco más allá de los límites que existían hasta ese momento. Creo que al final fue bueno para nuestro deporte y lo dije al concluir la carrera, aunque estaba decepcionado con el resultado”.

"Siempre he pensado que si nos hubieran dejado correr con menos limitaciones habríamos podido ofrecer carreras más espectaculares, pero necesitábamos una continuidad en el método de juicio, como ocurrió entonces. A partir de ese momento confiamos en que podíamos apretar más en el cuerpo a cuerpo sin temor a incurrir en sanciones, y me adapté bien a esta nueva situación”.

El pasado mes de enero dio positivo en la prueba por COVID-19. ¿Afectó este aspecto a su preparación para la temporada?

"No, tengo que decir que todo salió de la mejor manera posible. El día que empecé a entrenar de nuevo, me costó un poco más de lo habitual, pero creo que se debió más al parón de dos semanas que a las consecuencias de la enfermedad. Después me hice un chequeo completo en Ferrari y no surgió ninguna anomalía en comparación con mi estado físico habitual".

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El 2021 es el segundo Campeonato del Mundo condicionado por la situación por COVID19, y algunos atletas, en diversas disciplinas deportivas, empiezan a sentir el peso de la vida en una "burbuja". En su caso, ¿cómo vive este contexto tan restrictivo?

"Personalmente, no puedo decir que me empiece a pesar. Este sistema nos ha permitido volver a competir y nos permite seguir haciéndolo, y pensando en lo mucho que echaría de menos no estar en la pista, es algo que acepto sin problemas. Luego, por supuesto, hay muchas cosas que echo de menos de la vida que tenía antes, pero acepto los compromisos que se necesitan para competir en la pista hoy en día."

En 2020 los resultados que pudiste conseguir no fueron los que esperabas, pero en el enfrentamiento con Sebastian Vettel confirmaste una mejor sensación con la SF1000. ¿Viste dónde lograste marcar la diferencia?

"Creo que al final es realmente una cuestión de sensaciones y de estilo de conducción. Me gusta que la parte trasera se mueva para poder usarla para girar el coche, otros pilotos sufren por ello. La SF1000 tenía una parte trasera que no era muy estable, y para mí ese aspecto nunca ha sido un problema, pero no puedo responder por Seb, es sólo un aspecto de mi estilo de conducción".

¿Crees que echarás algo de menos a Sebastian después de dos años muy intensos juntos?

"Definitivamente, empezando por su experiencia. Tenía una gran capacidad de análisis en determinadas situaciones, y creo que he aprendido mucho de el en este aspecto. Comprendí que la importancia que daba a ciertos detalles al final marcaba una gran diferencia en la pista, así que fue muy interesante para mí evaluar estos aspectos. Seb es un gran tipo y siempre me ha impresionado su sencillez”.

Hay un debate abierto en el paddock. Por un lado, están los que sostienen que la Fórmula 1 tiene que adaptarse cada vez más a los hábitos y necesidades del público, por otro, los que creen que el valor añadido de la Fórmula 1 es en cambio una tradición de setenta años y que cambiar puntos fijos, como la introducción de la carrera al sprint, es dañar estos valores. ¿Cómo lo ves?

"Creo que es necesario un equlibrio. Tomemos, por ejemplo, la idea de la carrera sprint: creo que encontrará el consentimiento de una gran parte del público que sigue la Fórmula 1, y en lo que respecta a nosotros, los pilotos, he visto una posición mayoritaria a favor de hacer una prueba. Hay que actuar con cautela, pero también hay que recordar que sin el público no somos nada, así que de vez en cuando dar un paso en dirección a los aficionados no está mal".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Entre los temas pendientes que rebotan entre la Fórmula 1 y la FIA está también la propuesta de establecer un tope salarial para los pilotos. ¿Qué opinas de ello?

"Es un tema que debemos discutir entre nosotros como pilotos y posteriormente con la FIA. Tengo una opinión al respecto, pero prefiero hablarlo con la FIA, pero me gustaría recordar los riesgos que corremos los que estamos en la pista."

Acaba de empezar su cuarta temporada en la Fórmula 1. ¿Cuáles han sido los mejores y peores momentos de este periodo hasta ahora?

"En cuanto a lo más bello, estoy seguro de que muchos pueden adivinar que es Monza 2019. También el peor momento es de 2019, en Montecarlo, en la clasificación no conseguí pasar a la Q2 y en la carrera me retiré por un accidente, fue un mal fin de semana."

Teniendo en cuenta la situación técnica que vivisteis el año pasado, y los objetivos de la temporada que acaba de empezar, la impresión es que Ferrari sigue pidiendo paciencia. ¿Saber esperar es una habilidad para un piloto?

"Hay que tener paciencia, y es una habilidad que he desarrollado a medida que avanzo, porque hace años no la tenía o era muy poca. Cuando hay un retraso técnico, sabemos que en la Fórmula 1 se necesita tiempo para aclararlo y, durante esta fase, hay que estar lo más tranquilo posible, porque enfadarse e impacientarse no es constructivo. Creo que he madurado desde este punto de vista. Obviamente, estoy deseando volver a ganar carreras, porque ese es siempre el objetivo de un piloto".

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Hace dos años, en vísperas de su primera temporada en Ferrari, insistió en lo importante que era progresar en ciertos aspectos técnicos, especialmente en la gestión de los neumáticos. ¿Se siente hoy un piloto más maduro?

"Cada año tengo en la cabeza una lista de aspectos que quiero mejorar, objetivos precisos. Creo que he mejorado, pero sé que aún me queda trabajo por hacer. Es un tema complejo y cada vez que me subo al coche siempre hay algo más que puedo hacer, ya sea gestionar la vuelta rápida o el ritmo de carrera. A veces son detalles, pero son detalles que marcan la diferencia".

Si durante la temporada se ve superado por Sebastián, ¿cómo se lo tomará?

"No creo que si se da una circunstancia así me monte en un discurso diciendo: 'ah, era mi compañero de equipo y le estaba ganando y ahora está por delante de mí'. Cuando bajo la visera no tengo espacio para estos pensamientos, me centro en mí mismo, en el coche y en la tarea que tengo por delante. Si Seb me adelanta... intentaré recuperar mi posición enseguida, no creo que tenga ningún otro pensamiento en mi cabeza en ese momento”.

Ferrari apuesta por sorprender de forma positiva este año, confirmando importantes pasos respecto a la situación técnica de 2020. ¿Comparte esta opinión?

"Creo que se ha hecho un muy buen trabajo, pero hay que tener los pies en el suelo. Estamos convencidos de que no nos hemos escatimado, pero en la Fórmula 1 siempre hay que ser muy prudente porque todo es relativo. La bondad de la obra surge de la comparación con los adversarios, así que no quiero adelantarme".

Al final de la temporada, ¿preferirías terminar tercero en el Campeonato del Mundo sin ninguna victoria, o quinto con dos victorias en su haber?

"(larga pausa...) Tercero en el Campeonato del Mundo. Pero es difícil de responder, tal vez como piloto sea mejor ganar algunas carreras, pero creo que en el balance general del equipo es más importante la posición final. De todos modos, esto es algo difícil de responder”.

Estás en la última carrera de la temporada y luchas por el título contra tu compañero de equipo. En la final tienes la oportunidad de atacarlo, pero sabes que te arriesgas al accidente. ¿Qué hace Charles Leclerc?

"Lo intento, lo intento, pero... hay que valorar cuánto puede perder el equipo. Si como resultado de esa maniobra el equipo se arriesga a descender del primer al tercer puesto en el Campeonato de Constructores, entonces lo pensaría muy bien, pero como piloto, claro que atacaría”.

Charles Leclerc, Ferrari y Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images