Leclerc y su pole en Miami: no fue una vuelta perfecta

Antes del primer Gran Premio de Miami en la historia de la Fórmula 1, ya se esperaba que la batalla por la pole position fuera entre Red Bull Racing y Ferrari, esto a pesar de que el viernes Mercedes parecía podía sumarse a esa lucha luego del ritmo establecido por George Russell, pero al final resultó ser una batalla entre los dos equipos más fuertes del momento.

En la Q3, Max Verstappen marcó el tiempo más rápido en la primera salida, pero un error en la segunda vuelta rápida le dio a Ferrari la oportunidad de tomar ventaja. La Scuderia tuvo un éxito óptimo en esto, porque conquistó toda la primera fila de la parrilla. Charles Leclerc superó a su compañero de equipo Carlos Sainz para conseguir su tercera pole de la temporada.

La clasificación no fue fácil. Después del viernes, varios pilotos dejaron claro que no hay adherencia fuera de la trazada ideal por lo que cometer errores podía ser muy caro y con consecuencias desastrosas. La situación no fue diferente en la calificación, dijo Leclerc durante la conferencia de prensa posterior a la calificación.

"Difícil. Estaba muy resbaladizo y te deslizas todo el tiempo. Es muy difícil juntar todo porque pierdes mucho agarre y tiempo de vuelta si te sales aunque sea un poco de la línea", explicó el monegasco, que pudo contar con un Ferrari F1-75 muy fuerte en su vuelta de la pole.

“La vuelta de la pole no fue perfecta, pero lo suficientemente buena para terminar en primer lugar. El auto estuvo genial y espero que podamos mantener ese ritmo en la carrera”.

Ferrari ha traído piezas nuevas para el F1-75 en Miami por primera vez este año. Según Leclerc, estas son un paso en la dirección correcta, aunque el monegasco sabe que se necesita más en el transcurso de la temporada.

“Tengo mucha confianza en el coche. Tenemos un paquete muy fuerte que funciona desde el comienzo de la temporada en más o menos todas las condiciones. Esa es una buena señal para el futuro. Pero como he dicho muchas veces antes, creo que las actualizaciones jugarán un papel muy importante este año”, agregó el poleman.

“Aquí trajimos algunas actualizaciones y son un paso en la dirección correcta. Con suerte, obtendremos más mejoras a lo largo de la temporada para mantener el liderato”.

La confirmación de que las actualizaciones están funcionando se dio en la Q3 cuando Ferrari capturó toda la primera fila de la parrilla. Esto le dio al equipo líder de la copa de constructores y a su piloto, Leclerc, una pequeña ventaja frente a su perseguidor más cercano, Verstappen, que tiene que comenzar la carrera desde la tercera posición.

El hecho de que su compañero Sainz esté junto a él en la primera fila es un plus. “Definitivamente es mejor”, admite Leclerc. "Carlos y yo somos muy competitivos, eso es genial para el equipo y daremos todo lo que podamos para terminar en las mismas posiciones el domingo".