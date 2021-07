Leclerc: Pérez fue demasiado lejos y arruinó mi carrera

Undécimo al principio, octavo al final. Leída así, la carrera de Charles Leclerc puede parecer una absoluta decepción, sobre todo si se compara con la de Carlos Sainz, que acabó en quinta posición, pero en la valoración general del fin de semana del piloto monegasco no se puede dejar de lado el durísimo duelo con Sergio Pérez que le costó al mexicano un total de 10 segundos de penalización.

Charles se cruzó dos veces con el piloto de Red Bull y en ambas ocasiones Pérez se defendió más allá del límite. En el primer episodio, el mexicano tocó el lado derecho del Ferrari #16, empujando a Leclerc a la grava, mientras que en el segundo no dejó espacio al piloto monegasco, provocando que se fuera de la pista una vez más.

La defensa a ultranza de Pérez impidió a Leclerc avanzar en la clasificación y al final tuvo que ceder ante un Sainz con neumáticos medios frescos para permitir a su compañero de equipo ir por Ricciardo.

Concluyendo otro decepcionante domingo, Leclerc se tomó el tiempo para hablar con los micrófonos de Sky Sport F1 HD, y explicó lo que sucedió específicamente en los episodios con Pérez que resultados decisivos.

"Pérez fue un poco agresivo, y por esta razón creo que fue penalizado. Desgraciadamente, eso complicó nuestra carrera, pero así es ahora. Me gusta luchar al límite, pero hoy ha ido demasiado lejos. Ha ido demasiado lejos".

El octavo puesto no quedará grabado en el libro de recuerdos de Leclerc. El monegasco subrayó entonces que la estrategia adoptada por Sainz era la mejor teniendo en cuenta el gran ritmo mostrado por el español en las últimas etapas.

"Esperaba algo mejor. Tuvimos un muy buen ritmo. Para mí fue una carrera difícil porque tenía los mismos neumáticos que la mayoría de los pilotos que me precedían y tenía que adelantar en la pista. No he tenido la ventaja de tener una estrategia contraria y eso me ha limitado hoy".

"Estamos trabajando duro para intentar reducir la distancia con los líderes. Nuestro objetivo no es el tercer puesto en el campeonato de constructores, sino volver a luchar por la victoria lo antes posible. No es un periodo fácil. Esperaba algo mejor que un quinto y un octavo puesto, pero no debemos entrar en pánico e intentar dar lo mejor de nosotros".

