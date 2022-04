Leclerc: no siento la presión de ser líder de la temporada 2022

Llegó a Imola sabiendo que todo el paddock le haría preguntas sobre el robo del reloj que sufrió hace tres días en Viareggio. "No te esperas algo así", atajó Leclerc, "pero no tenía miedo", dijo el piloto.

Con ese tema fuera del camino, la atención se centró obviamente en el fin de semana de Imola, y en el papel de favorito con el que aparecen en pista Ferrari e incluso el propio Leclerc, sólido líder de la clasificación general.

Sin embargo, no hay ningún indicio de presión; al contrario, Charles se mostró muy relajado en la pista, y el ambiente en el equipo también parece relajado. Hay conciencia de poder hacerlo bien, pero habrá algunas incógnitas, empezando por la previsión de lluvia para mañana.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El trazado de Imola debería adaptarse al F1-75 incluso mejor que los circuitos anteriores. ¿Lo confirma?

"Viendo el trazado parece que sí, pero las dos últimas carreras no han confirmado lo que esperábamos, es decir, un Red Bull más rápido que nosotros, que luego fue desmentido por la pista. Así que estamos esperando la confirmación a partir de mañana".

En Melbourne, fuiste competitivo en la carrera tanto con neumáticos medios como duros. ¿Crees que será lo mismo en otras pistas?

"Estamos empezando a tener un buen conocimiento de estos neumáticos, así como de la forma en que hay que conducir durante el stint, es el resultado de un gran trabajo que comenzó hace tres años. Esto no nos da la certeza de que no vayamos a tener más problemas con los neumáticos, pero es un frente en el que hemos crecido, y lo que vimos en Melbourne no fue casualidad. Quizás fue más casualidad ver a Red Bull sufrir más de lo esperado en la gestión de los neumáticos".

Charles Leclerc celebra la victoria en el GP de Australia Photo by: Ferrari

Aquí en Imola sólo tienes sesenta minutos para poner a punto el coche. ¿Es algo que le preocupa un poco?

"Bueno, si hubiera habido más tiempo lo habría cogido, seguro, pero al final es lo mismo para todos, no es un gran problema. Será importante tener una buena configuración de base desde las primeras vueltas, no es ideal cambiar la configuración durante la primera práctica porque hay poco tiempo para coger confianza con el coche. Hemos trabajado mucho en el simulador para empezar bien el fin de semana, así que esperemos que todo vaya bien porque mañana va a llover y este año no hemos corrido con los mojados".

Tu sensación con el F1-75 fue inmediata, y escuchar en Melbourne que puedes hacer lo que quieras con este coche fue impresionante...

"Tardé poco en saber qué hacer en cuanto a la conducción, pero no fue una adaptación totalmente natural, porque es un poco extraño lo que requieren estos coches, tienes que conducir y pensar al mismo tiempo. Hicimos un gran trabajo en las pruebas, y también como piloto hice muchas pruebas que me resultaron útiles".

¿Te sientes preparado para luchar por el título? ¿Siente una presión adicional como líder mundial?

"Por supuesto que me siento preparado. En cuanto a la presión, nunca he sentido tanta en mi carrera, pero hoy gestiono mejor las emociones. Hace tres años estar en la cabeza de un Gran Premio era algo completamente nuevo, hoy sé que tengo un coche que me permite estar en la cabeza de una carrera, está donde debe estar, y eso me da más confianza."

En comparación con las tres carreras ya disputadas, ¿es más importante la posición de salida aquí en Imola?

"Sí, porque adelantar es más difícil. Es mejor empezar por delante".

Charles Leclerc vuelve al parc fermé tras su éxito en Melbourne Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sin embargo, el año pasado Hamilton y Verstappen se golpearon en la primera curva a pesar de estar delante.

"No espero que eso ocurra, pero sé que cualquier piloto está dispuesto a hacer lo mismo para mantener el liderato".

Después de tres carreras, ¿podemos decir definitivamente que esta generación de monoplazas te permite conducir detrás del rebufo de un rival?

"Yo diría que sí. En la reunión de esta mañana hemos analizado algunos datos al respecto y, de hecho, es más fácil mantenerse en la estela y adelantar. Y también para nosotros los pilotos el coche es más predecible cuando entras en una curva cerca de un rival, hasta el año pasado no sabías si ibas a subvirar o sobrevirar, ahora es más fácil".

Las imágenes de su coche saltando en Melbourne eran impresionantes. ¿No hay problemas físicos el lunes después de la carrera?

"Nada, no hay dolor de espalda. El viernes pensé que iba a tener problemas en la carrera, pero al final todo salió bien".

¿Qué importancia tiene la renovación de Carlos para usted y el equipo?

"Sin duda es importante, como también lo fue para mí tener una visión a largo plazo. Siempre hemos tenido una mentalidad muy abierta, y saber que tu compañero es un punto fijo a largo plazo ayuda mucho en este sentido. Además, somos dos pilotos que dan opiniones similares, y eso también ayuda".

Tener una ventaja importante en la clasificación general sobre Max es también una garantía de que no podrá permitirse duelos muy duros en los que se arriesgue a una retirada. ¿Es algo en lo que piensas?

"Dentro de doce o trece carreras quizá me lo piense, pero tengo que estar en la misma posición en la clasificación general. De momento es demasiado pronto, pero sin duda él tiene más que perder que yo si luchamos duro".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Steven Tee / Motorsport Images