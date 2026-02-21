Ferrari no solo se mostró productiva durante las pruebas invernales de Fórmula 1 en Baréin, sino que también pareció estar a la altura en cuanto a velocidad. En los dos primeros días de la segunda semana de pruebas, Charles Leclerc y Lewis Hamilton ya mostraron tiempos competitivos, y Leclerc fue aún más allá en la última jornada. El monegasco completó 135 vueltas y, con un tiempo de 1:31.992, fue con diferencia el más rápido de las pruebas.

"El día de pruebas transcurrió sin problemas. Hemos completado nuestro programa y probado todo lo que teníamos previsto", fue la primera valoración de Leclerc tras la jornada del viernes en Baréin. El propio Leclerc pareció buscar expresamente un tiempo rápido en las últimas horas de la jornada de pruebas, entre otras cosas utilizando el compuesto C4, un neumático más blando que el que Pirelli llevará al GP de Baréin. Sin embargo, subrayó que todos los tiempos de las pruebas deben tomarse con cautela.

"En cuanto al rendimiento, todavía es difícil entender dónde estamos realmente, porque los equipos ocultan su verdadera forma. Por lo tanto, es importante no fijarse demasiado en los tiempos por vuelta y centrarnos en la preparación para la primera carrera. Iremos paso a paso e intentaremos entender cómo sacar el máximo partido a nuestro coche. Tenemos muchos datos que analizar antes de ir a Melbourne y allí veremos cómo están las cosas".

Leclerc fue rápido el viernes, pero no le da mucha importancia a los tiempos por vuelta. Foto de: Sam Bloxham / LAT Images a través de Getty Images

Con 324 vueltas, Ferrari tuvo una prueba relativamente productiva, aunque para la Scuderia también fue una semana de pruebas en la que recorrió menos kilómetros que en el shakedown y la primera semana de pruebas. A pesar de ello, el jefe del equipo, Frédéric Vasseur, se mostró satisfecho con lo que su equipo pudo hacer en Baréin.

"En general, ha sido una prueba positiva, pero debemos tener en cuenta que la prioridad era recorrer muchos kilómetros y sentar unas bases sólidas para la temporada. Desde esa perspectiva, la prueba ha sido productiva y hemos podido recopilar datos valiosos y mejorar nuestro conocimiento del coche", afirmó Vasseur.

Por lo tanto, los tiempos eran de menor importancia para Ferrari. Por ello, no se atrevió a hacer declaraciones sobre la posición de su equipo con respecto a la competencia tras las pruebas. "Como siempre durante las pruebas, es muy difícil sacar conclusiones sobre el rendimiento, ya que no conocemos los programas de los demás equipos. Nos centramos en nosotros mismos y en lograr un progreso constante".