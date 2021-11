Leclerc no entiende qué sucedido en la sprint en Brasil

Hubo dos caras de la moneda para Ferrari durante la carrera sprint del Gran Premio de Brasil. Por un lado, la espléndida actuación de Carlos Sainz que, gracias a una magistral defensa sobre Sergio Pérez, consiguió un inesperado tercer puesto, mientras que por otro lado, la decepción de Charles Leclerc.

El monegasco, que salía sexto después de que Lewis Hamilton retrocediera a la parte trasera de la parrilla, nunca pudo ser decisivo a lo largo de las 24 vueltas de la carrera, a pesar de la elección de montar el compuesto medio, y al final acabó en séptima posición tras ser superado por Hamilton y Lando Norris.

Al final de la carrera, la decepción apareció en el rostro de Charles. El piloto de Ferrari, en declaraciones a Sky Sport F1 HD, dijo que no entendía por qué nunca pudo adaptarse a su coche y a los neumáticos medios de Pirelli.

“Para la arrancada, sin duda habría sido mejor tener los blandos, pero en la carrera esperábamos que el medio diera una ventaja y, en cambio, tuve problemas desde el principio".

Charles Leclerc, Ferrari SF21, e Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La decepción para Leclerc es considerable, sobre todo teniendo en cuenta la espléndida carrera realizada por Carlos Sainz. Ferrari decidió diferenciar las estrategias de sus dos pilotos y, sobre el papel, se esperaba que fuera el español el que se derrumbara a las pocas vueltas con el compuesto blando.

En realidad, Sainz fue un mastín tanto atacando al principio como defendiéndose de mitad de carrera en adelante, a pesar de que los Pirelli blandos estaban en su peor momento, mientras que Leclerc nunca logró impactar.

"Tengo que trabajar y entender por qué he tenido más dificultades que Carlos. Él hizo una muy buena carrera. Tengo que trabajar en mí mismo porque el coche va bien. Hoy me he dejado adelantar y tengo que trabajar para mañana”.

¿Se repetirá mañana lo que hemos visto hoy? Los equipos, gracias al formato de clasificación al sprint, tendrán la libertad de elegir el tipo de compuesto con el que arranquen y esto será un factor clave a la hora de planificar su estrategia de carrera.

Leclerc tendrá que enfrentarse a una noche de estudio con sus ingenieros, tanto para entender cuál es la opción más inteligente como para comprender lo que no ha funcionado hoy. Para Charles, como dijo ayer al final de la clasificación, el objetivo sigue siendo terminar el Gran Premio de Brasil por delante de los McLaren.

"Todo es posible. Mañana, la elección del neumático en la salida será un factor a considerar cuidadosamente. Nuestro objetivo es volver a adelantar a los McLaren y terminar por delante de ellos con los dos coches".