Lo que Leclerc no entendió sobre la estrategia de Ferrari en Zandvoort

Charles Leclerc cuestionó una decisión estratégica de Ferrari durante el Gran Premio de Países Bajos que potencialmente le costó un podio en Zandvoort. La decisión en cuestión fue su parada en boxes al final de la vuelta 43, que dejó al monegasco sin armas reales para luchar con George Russell por el tercer puesto en las fases finales de la carrera de Fórmula 1.

"No entendí muy bien por qué teníamos que parar tan cerca de la parada de George," dijo Leclerc después de la carrera, hablando con Sky Sports. "Porque eso realmente era como firmar acabar detrás de George, porque con una diferencia de dos o tres vueltas, para mí no había mucho que pudiera haber hecho, y sentía que había un poco más en mis neumáticos."

Leclerc estaba a menos de un segundo de Russell antes de que el piloto de Mercedes entrara en el pitlane al final de la vuelta 40, y potencialmente podría haber alargado su stint para intentar crear suficiente diferencia en la vida de los neumáticos respecto a su rival. Esa táctica resultó exitosa en la carrera, ya que fue exactamente la estrategia que permitió ganar a Lando Norris. Tras quedarse atrapado detrás de Kimi Antonelli durante casi toda la carrera, el piloto de McLaren hizo su última parada siete vueltas más tarde que el italiano, y luego cerró rápidamente la brecha y adelantó al Mercedes por el liderato.

Ferrari, en cambio, paró a Leclerc apenas tres vueltas después de Russell.

Hablando con los medios después de la carrera, el piloto monegasco dijo que sintió que al hacerlo estaba efectivamente tirando la toalla en la batalla con el Mercedes.

"Me sorprendió mucho parar tan pronto cuando habíamos hecho exactamente lo que queríamos," dijo. "George estaba parando y ese era el momento para que nosotros hiciéramos cinco, diez vueltas más para construir una diferencia de neumáticos y volver al final contra George.

"Desafortunadamente, dos vueltas después me dijeron que parara, lo cual hice creo que tres vueltas más tarde."

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Un factor que contribuyó a que Ferrari pidiera a Leclerc parar antes de lo que quería fue, quizás, Lewis Hamilton. Al estar con una estrategia diferente, el siete veces campeón del mundo alcanzó a Leclerc justo en un momento crucial de su carrera, y exigió que el equipo intercambiara las posiciones. No está claro si el equipo decidió llamar a Leclerc para evitar ralentizar a Hamilton, pero Leclerc confirmó que quería quedarse fuera.

"Necesito revisar cómo se veía la situación," dijo, cuando se le preguntó si había estado dispuesto a intercambiar posiciones con Hamilton y alargar su stint, "pero estaba contento de seguir más tiempo."

La llamada inicial de Ferrari para parar llegó en la vuelta 42, pero Leclerc respondió a su ingeniero con una pregunta: "¿Qué quieres decir? Esto jode mi carrera si paro dos vueltas después de Russell." Al no escuchar nada en respuesta, Leclerc añadió unos segundos después: "¿Hola?".

"Sí, volveremos contigo", respondió su ingeniero y luego confirmó más tarde: "Charles, queremos parar", pero el piloto pasó de largo la entrada del pitlane, aparentemente aún en desacuerdo con la decisión, solo para volver a escuchar la orden de parar en la vuelta siguiente: "Así que para Charles para, será para (neumáticos) duros."

Después de su parada, salió de boxes con una diferencia respecto a Russell de alrededor de seis segundos, y la redujo a menos de dos segundos una docena de vueltas después. Aun así, la diferencia de ritmo era demasiado pequeña para contar con un adelantamiento en pista, ya que Zandvoort requiere un delta mayor.

En ese momento, aún podría haber estado en la pelea por terminar cuarto, ya que Ferrari dejó a Hamilton en pista intentando alargar su stint hasta el final de la carrera, pero dada la diferencia de ritmo, el británico probablemente habría acabado igualmente por detrás tanto de Russell como de Leclerc. Sin embargo, el VSC en la vuelta 55 ofreció a Ferrari una oportunidad de parar a Hamilton, que el equipo aprovechó. Leclerc también paró, lo que lo dejó asegurado en quinta posición. Alcanzó a su compañero de equipo, que perseguía a Russell al final mismo de la carrera, pero ambos pilotos de Ferrari terminaron finalmente detrás del Mercedes.

Oportunidad de undercut perdida

La carrera resultó ser una en la que Ferrari no pudo capitalizar su ritmo muy fuerte debido a varios factores.

La carrera de Leclerc podría haber transcurrido de forma muy diferente si no hubiera perdido la posición con Oscar Piastri en la resalida. Pero atrapado detrás del australiano durante su primer stint, Leclerc no pudo usar el ritmo de su Ferrari para desafiar a los líderes.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El equipo retrasó su primera parada y luego optó por el compuesto medio, frente al duro de Piastri, para ayudarlo a adelantar al piloto de McLaren, pero una parada lenta hizo que saliera de boxes seis segundos detrás del australiano. Leclerc tardó solo seis vueltas en acercarse a Piastri y finalmente lo adelantó en la vuelta 34.

Para entonces Russell estaba solo tres segundos por delante en la pista, y Leclerc cerró esa brecha justo a tiempo para que Ferrari intentara hacerle un undercut al Mercedes. Como reveló el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, después de la carrera, ese era el plan inicial, pero los estrategas de la Scuderia dudaron.

"Creo que se trata mucho de ejecución," admitió Vasseur, hablando con Sky Alemania. "El ritmo era bueno e incluso fuerte, creo, en comparación con Mercedes. El problema es que en la segunda salida perdimos posición con Piastri. Nos quedamos atrapados detrás de él. Perdimos mucho tiempo, y luego, cuando pudimos estar delante, en un momento estuvimos bastante cerca del undercut sobre Russell. Pero había un grupo de coches, un poco de confusión, y no lo hicimos.

"Es nuestro error, mi error. Pero en general es más una cuestión de ejecución."

Al final de la vuelta 40, Ferrari le dijo a Leclerc: "Haz lo contrario de Russell", pero cuando el piloto de Mercedes entró a pits, la oportunidad de undercut se había esfumado. A pesar de que Vasseur dijo que fue un error no parar a Leclerc una vuelta antes, eso quizá tampoco habría funcionado, ya que Charles habría salido a pista justo detrás de un grupo de coches rezagados compuesto por Carlos Sainz, Franco Colapinto y Arvid Lindblad, y ellos podrían haberle impedido explotar plenamente la oportunidad en la vuelta de salida.

Después de eso, la única oportunidad real para que Leclerc luchara por el tercer puesto era retrasar su segunda parada e intentar crear suficiente diferencia de neumáticos respecto a Russell, pero Ferrari finalmente no la utilizó. Como resultado, a pesar de que Vasseur dijo que el ritmo de Ferrari fue más fuerte el domingo que el de Mercedes, fueron Antonelli y Russell quienes terminaron en el podio, con Hamilton y Leclerc justo detrás.

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Como señaló el monegasco después de la carrera, aunque Ferrari probablemente no maximizó su estrategia, el mayor problema para la Scuderia en Zandvoort fue que no pudo usar su ritmo de carrera el domingo, principalmente por sus bajas posiciones en parrilla, ya que el equipo tuvo dificultades para igualar a sus rivales en clasificación. Con Hamilton y Lecler quedando el sábado en la tercera fila en un circuito donde adelantar es difícil, Ferrari se quedó intentando vencer a sus rivales con estrategia.

"Quiero decir, una carrera frustrante, para ser honesto," dijo Leclerc después de la meta, "porque las cosas salieron mal por aspectos que realmente no podemos controlar, con el momento del coche de seguridad virtual, no fue tan bueno para nosotros. Pero al final del día creo que el ritmo fue fuerte, hicimos un buen adelantamiento a Oscar, creo que una buena gestión de neumáticos.

"Lo que necesitamos entender es nuestro ritmo de clasificación. Ahí es realmente donde estamos fallando en este momento."