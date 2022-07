Leclerc niega divisiones en Ferrari tras sus charlas con Binotto

El piloto monegasco se sintió muy decepcionado tras el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando un llamado a pits para su compañero de equipo, Carlos Sainz, en lugar de a él sobre el final de la carrera acabó costándole la oportunidad de llevarse el triunfo e incluso de subir al podio.

Esto sucedió después de haberse sentido frustrado al principio de la carrera porque Ferrari no le indicó a Sainz que lo deje pasar después de sentir que era más rápido, por lo que Leclerc tenía claro que quería algo de claridad por parte de su escudería sobre las decisiones tomadas.

Las decisiones de estrategia, y la intervención de Binotto después de la carrera para hablar con Leclerc en el pitlane, hicieron que se especulara con la posibilidad de que hubiera fricciones en el seno de Ferrari en un momento en el que ha perdido impulso frente a su rival Red Bull en la lucha por el título.

Pero Leclerc dice que cualquier afirmación sobre diferencias de opinión dentro de Maranello están fuera de lugar, ya que dice que hay un mundo de diferencia entre estar decepcionado por un resultado de la carrera y que eso desencadene otros problemas.

Preguntado por Motorsport.com sobre las insinuaciones de los medios de comunicación italianos sobre divisiones dentro de Ferrari, Leclerc dijo: "Esto es realmente falso. Y me gustaría no tener que entrar (en esto) porque esta es la pregunta exacta que tengo en todos los demás lugares. Y me gustaría no tener que luchar por este tipo de cosas".

"Estamos muy unidos. ¿Hay decepción después de la última carrera porque terminamos primero y cuarto? Sí, la hubo".

"¿Estamos muy, muy contentos de que Carlos haya ganado su primera carrera? Sí, sinceramente".

"Pero, obviamente, antes del coche de seguridad, eres primero y segundo y terminas la carrera primero y cuarto. Así que también hay algún tipo de decepción. Pero no hay ningún tipo de división dentro del equipo, eso es seguro".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Leclerc confirmó que se reunió en privado con Binotto en Mónaco esta semana para una cena a raíz de lo ocurrido en el GP de Gran Bretaña.

Sin embargo, dijo que las conversaciones eran más bien parte de las puestas al día habituales que tiene con su jefe fuera de la pista, y que habían sido provocadas por una reciente racha de dificultades que implicaban algo más que el GP de Gran Bretaña.

Preguntado por la charla con Binotto en los boxes de Silverstone, y en Mónaco, Leclerc dijo: "Bueno, obviamente ha habido bastantes conversaciones sobre los dos eventos en los últimos días".

"Primero se enfadó bastante conmigo después de Silverstone, porque me vio muy decaído, lo que obviamente entendió. Pero sólo quería asegurarse de que estaba bien, y que me diera cuenta de que también había hecho un trabajo increíble teniendo en cuenta la situación en la que me encontré después del coche de seguridad".

"Luego en Mónaco, esto es algo que solemos hacer. Vino a Mónaco, porque las últimas cinco carreras han sido bastante duras para mí. Y quería quedarme en casa, desconectar un poco de todo, para estar al cien por cien para este fin de semana".

Leclerc dice que Ferrari sabe que podría haber hecho un mejor trabajo con sus decisiones de estrategia en el GP de Gran Bretaña, y ha cambiado algunos de sus protocolos de comunicación a partir de este fin de semana para tratar de asegurar que no se repitan los problemas en el futuro.

"Para mí, personalmente, creo que no hay nada que podría haber hecho de manera diferente", dijo "Como equipo, creo que hemos cambiado ya algunas cosas, sólo en la forma de la comunicación a lo largo de la carrera para estar preparados en ese momento particular".

"Una vez que sale el coche de seguridad, tienes que tomar una decisión, y si no estás preparado para ello, es complicado. Así que sí, como equipo, hemos cambiado algunas cosas. Y no voy a entrar en demasiados detalles".

Cuando se le preguntó si había presionado para cambiar las órdenes de equipo con el fin de priorizarlo en la lucha por el campeonato, dijo: "No me corresponde a mí decir nada al respecto".