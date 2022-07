Leclerc apunta a los neumáticos tras la clasificación de F1 en Hungría

El piloto monegasco, que aspira a la victoria en el Gran Premio de Hungría 2022 de Fórmula 1, trató de mantener vivas sus opciones consiguiendo un buen resultado en la clasificación en Hungaroring, pero no pudo aprovechar del todo los problemas de su rival por el título, Max Verstappen, que acabó décimo.

Leclerc sólo fue tercero, por detrás de un sorprendente George Russell, que logró la primera pole position de su trayectoria, y su compañero, Carlos Sainz, y tras bajarse del coche, reconoció que la gestión de los neumáticos Pirelli fue lo que decantó la balanza.

"Hoy no ha sido un gran día", dijo. "He estado sufriendo problemas gigantescos con las gomas, y he tenido muy poca consistencia para ponerlos en la ventana correcta de funcionamiento en estas condiciones".

"Me ha costado mucho hacer una vuelta, pero lo investigaremos. Estoy seguro de que tenemos el ritmo en el monoplaza para volver a la parte delantera mañana", continuó el monegasco. "Así que nos centraremos en eso, y espero que tengamos un mejor domingo".

El ritmo del Cavallino Rampante en las tandas largas del viernes fue impresionante en condiciones más calurosas, y eso ha permitido ver a un Leclerc más optimista sobre cómo pueden salir las cosas en la carrera, siempre y cuando el equipo encuentre respuestas a lo que sucedió en la clasificación.

"La velocidad está ahí, sólo tenemos que entender qué ha pasado hoy con los neumáticos", expresó el tercer clasificado para la carrera en Hungaroring. "Estoy bastante seguro de que podemos volver mañana".

El compañero en la escudería de Maranello del monegasco, Sainz, que se vio superado por Russell justo cuando cayó la bandera a cuadros, culpó a varios momentos de sobreviraje haber perdido la pole position, pero compartió el optimismo de Leclerc.

"Creo que tenemos el ritmo", indicó el español. "La salida y la gestión de los neumáticos jugarán un papel clave, como siempre, aunque la velocidad de los Mercedes es una incógnita, así que deberemos ver cómo se desarrolla la carrera mañana, y si podemos pasarlo en la salida, mejor, será emocionante".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!