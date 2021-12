Leclerc: "He mejorado en 2021 y también se lo debo a Sainz"

El final de temporada de Charles Leclerc fue algo decepcionante para el monegasco, incluso en la última cita de la temporada 2021, en el histórico Gran Premio de Abu Dhabi, tuvo que lidiar con muchos problemas para acabar en décima posición.

Esta carrera, en la que solo sumó un punto, es el fin a un año en el que Leclerc no lo ha pasado bien desde el punto de vista deportivo. El de Ferrari protagonizó varios errores que le costaron muchos puntos, tanto a él como a su equipo.

Por suerte, los de Maranello finalizaron en la tercera posición del mundial de constructores, el objetivo que se marcaron en el comienzo de la campaña. A pesar de lograr ese bronce en la clasificación de equipos, Leclerc no superó a su compañero, Carlos Sainz, que se estrenaba como piloto de Ferrari.

El español cerró su temporada con un podio en Yas Marina y, además, se hizo con la quinta plaza del mundial, con un botín total de 164,5 puntos. Sus principales rivales, Lando Norris y el propio Leclerc, tuvieron que conformarse con 160 y 159 respectivamente.

Sin embargo, el monegasco opina que la llegada de Sainz a Maranello no solo ha hecho bien al equipo, sino que le ha ayudado a mejorar como pilotos: "Creo que hemos aprendido muchos el uno del otro. Como siempre, cuando tienes un nuevo compañero de equipo, debes ver su forma de trabajar, talento, pilotaje, cómo afronta un fin de semana".

"Ha sido un año fantástico, me ha presionado mucho para que intente ser más rápido en cada carrera, y ha sido muy interesante. Creo que uno de sus puntos fuertes es la gestión de la carrera y de los neumáticos", explicó Leclerc.

"Esa fue mi debilidad en 2019, mejoré mucho en 2020, y lo he vuelto a hacer en este año. Gracias a Carlos, también he mejorado", afirmó el monegasco.

Charles Lecerc siguió hablando sobre la carrera que coronó a Max Verstappen como campeón del mundo por primera vez, y cómo la vivió desde dentro. El de Ferrari se topó con el Red Bull cuando el neerlandés regresó a pista tras su primera parada, y eso le sorprendió.

El #16 perdió el control de su monoplaza en la zona rápida del primer sector, pero, por suerte, recuperó el coche y evitó un accidente. Sin embargo, eso arruinó su carrera porque desgastó en exceso las gomas.

"Cuando Verstappen salió de los boxes, me llevé una sorpresa, no sé si fue el aire sucio de Max, que estaba ligeramente a la izquierda, no sé qué pasó. Perdí el control del coche, pero tuve suerte, porque conseguí recuperarlo", dijo.

"En ese momento, intenté recortar tiempo, pero los neumáticos traseros estaban prácticamente acabados. Empecé a luchar y a ser más lento, así que me vi obligado a hacer una parada", indicó Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

El de Ferrari trató de sumar puntos para confirmar la tercera plaza en constructores, y eso lo llevó a batallar en pista con sus rivales. Sin embargo, el momento de mayor tensión en Abu Dhabi se vivió en las últimas cinco vueltas, cuando Nicholas Latifi se estrelló contra el muro y provocó que saliera el coche de seguridad.

Ante esta situación, Verstappen realizó una parada en boxes para montar un compuesto usado de blandos e ir a por Hamilton, que tenía algunos monoplazas de por medio. La FIA, en un principio, no dejó desdoblarse a esos pilotos, pero, a un giro para ver la bandera a cuadros, dio luz verde para que algunos pasaran al Safety Car.

"Para mí, fue un poco extraño, porque estábamos en medio de la nada", comentó Leclerc. "Podríamos haber pasado a los líderes una vuelta antes del reinicio, estaba luchando por la novena posición con Ocon, pero primer me dijeron que no podía pasar y luego que sí. Fue una situación extraña".