¿Por qué Leclerc manejó con los cinturones de seguridad sueltos?

A Charles Leclerc se le impidió volver al Gran Premio de España después de entrar en boxes para que le apretaran los cinturones de seguridad, ya que Ferrari tuvo que investigar un problema con la unidad de potencia de su SF1000.

Leclerc marchaba undécimo del Gran Premio de España antes de tocar un bordillo a la salida de la última chicana, lo que provocó que girara en la pista.

El golpe con el bordillo causó un problema eléctrico en la unidad de potencia de su Ferrari, mismo que se apagó, dejándolo varado en la última curva del trazado de Cataluña.

Luego de eso, el monegasco se desabrochó los cinturones de seguridad y se disponía a salir del coche, pero fue en ese instante cuando el motor volvió a encenderse, lo que le permitió reincorporarse a la carrera, aunque en el último lugar.

Pero después de ser obligado a entrar en boxes para que sus cinturones de seguridad fueran ajustados, Leclerc fue llevado al interior del garaje ya que Ferrari quería investigar el problema eléctrico en su unidad de potencia.

“Hubo dos problemas”, explicó Leclerc tras la carrera en Cataluña.

“El primero fue que el motor se apagó y luego intenté encenderlo de nuevo. Cuando vi que no funcionaba y que no arrancaría otra vez me quité el cinturón de seguridad. Luego tuve que ir de nuevo a los pits para que me ajustaran los cinturones de seguridad”.

“Desafortunadamente, la carrera para mí ya había terminado antes de eso, cuando el motor se apagó”.

"Es una pena, pero trabajaremos para intentar comprender qué salió mal".

Durante el tiempo que estuvo en pista, el piloto de Ferrari estuvo en contienda por el noveno puesto, situación de la que dijo estaba “muy contento” por la forma en que todo había transcurrido hasta el momento de su incidente.

“Estábamos en una muy buena posición. La estrategia de parada única estaba funcionando muy bien", dijo Leclerc.

“Tuvimos un muy buen primer stint con los neumáticos blandos y los logramos extender, pero seguramente nos hubiera gustado ser más competitivos que eso”.

“Pienso que hice muchas mejoras en comparación con el año pasado en cuanto a la gestión de neumáticos se refiere. También es probable que el coche sea más fácil de manejar durante las tandas de carrera (en comparación con las tandas cortas de calificación)”.

"Ahora, el objetivo principal es mejorar el ritmo del coche en lo general".

Respecto al incidente de Leclerc, el director de carrera de la Fórmula 1, Michael Masi, confirmó que si bien había banderas amarillas en la zona, se estuvo cerca de desplegar el coche de seguridad.

"Estaba escuchando la radio de Charles, y obviamente su comunicación con el equipo", dijo Masi.

“Estábamos monitoreando la situación con el motor (del Ferrari) aún en marcha, y nos pusimos en contacto con el equipo de forma inmediata para ver si podía reiniciar o no”.

"Esta es probablemente la forma más sencilla de decirlo, pero estuvo cerca (de provocar la salida del coche de seguridad)”.

