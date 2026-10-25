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Leclerc lamenta otra Q3 difícil en Austin: Ferrari se complicó con los neumáticos

Si en carrera a menudo se transforma en una ventaja, en clasificación la dificultad para conseguir acertar con la ventana de funcionamiento ideal de los neumáticos pesa, ampliando la conocida brecha de motor que sufre el SF-26.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 25 oct 2026, 0:00

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No es un secreto que en los últimos años la clasificación ha sido un poco el talón de Aquiles de Ferrari, más aún este año, porque cuando los equipos suben los mapas de motor se amplía esa brecha de potencia que sufre el SF-26. Sin embargo, no es el único factor: cuando Ferrari debe extraer los últimos décimas en la Q3, para sus rivales suele ser más sencillo dar ese salto entre las dos tandas, y no se trata solo de una cuestión de motor.

Hay un dato que en Austin explica este aspecto de forma todavía más clara: Charles Leclerc no logró mejorar su tiempo entre la Q2 y la Q3 y, de hecho, su mejor registro de la clasificación lo consiguió en el segundo segmento en lugar del último, cuando normalmente se busca el límite absoluto. En promedio, como habíamos analizado en septiembre, Ferrari encuentra unos dos décimos menos que Mercedes en el paso de la Q2 a la Q3.

Una brecha que, descontando el último intento no concretado por Andrea Kimi Antonelli, se volvió a presentar aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, la diferencia en términos de rendimiento de la unidad de potencia respecto a Mercedes y Red Bull tiene un peso específico enorme: en la larga recta del COTA, sumado a una resistencia aerodinámica más elevada, el auto italiano cede más de 10 km/h frente al W17, un déficit que por sí solo vale cerca de dos décimas.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Pero para Leclerc este no es el único tema que surgió durante la jornada. En las sesiones del viernes, lo ganado en el tramo virado había sido suficiente para compensar lo que el SF-26 perdiendo en las rectas, mientras que en la clasificación no fue así. Y no es únicamente una cuestión de mapas de motor más agresivos por parte de los rivales en comparación con el Cavallino, como quiso enfatizar el propio piloto monegasco.

“El déficit de motor está ahí, se ve de inmediato en los datos. Éramos capaces de hacer la diferencia en las curvas, pero tan pronto como no estamos en la ventana correcta con los neumáticos, perdemos mucho y eso fue lo que pasó en la Q3. Me dio mucha rabia porque no nos había sucedido hasta la Q3, que es donde debemos juntar todo”, explicó Leclerc a Sky durante las entrevistas, dejando en evidencia la sensibilidad del SF-26.

“La pista se enfrió, muy poco, tal vez 1 °C, pero para mí eso marcó una diferencia enorme. Entre la Q2 y la Q3 nunca logramos poner los neumáticos en la ventana correcta”. Se trata de una cuestión también señalada por Hamilton, para quien, por ejemplo, la vuelta de salida en el primer intento fue demasiado rápida, lo que terminó perjudicándolo a la hora de gestionar las temperaturas durante la vuelta lanzada.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Para compensar el déficit de motor, claramente se necesita hacer la diferencia en curva. Sin embargo, sobre todo en la vuelta rápida más que en carrera, el SF-26 es un monoplaza con una ventana de funcionamiento muy estrecha cuando se trata de encontrar esa última décima, precisamente porque los pilotos están obligados a buscar el límite mucho más que sus adversarios.

Existe por tanto una delgada línea en la preparación de los neumáticos y en la puesta a punto del auto, como se vio por ejemplo también en Singapur con Hamilton. El problema es que, con el desarrollo de la temporada, los rivales continúan mejorando y la ventaja de la Rossa en curva se reduce.

Esto obliga a los pilotos a forzar cada vez más para rascar los últimos centésimos, aumentando el riesgo de cometer errores. Además, cuando los neumáticos no se encuentran en la ventana correcta de funcionamiento, ciertos límites de balance del monoplaza tienden a aflorar con mayor evidencia, a tal grado que la decisión de cargar el ala delantera al final no dio los frutos esperados.

A pesar de no ser un tema nuevo, para Leclerc esta vez queda un punto de amargura extra, porque sentía que hoy existía el potencial para conseguir algo mejor. Quizá la pole habría quedado fuera de alcance, pero la primera fila, al lado de Antonelli y aprovechando las imprevistas dificultades que enfrentó Verstappen, era probablemente un objetivo alcanzable.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Slitz / Getty Images

Arrancar desde la primera fila y, sobre todo, lograr dejar atrás a Verstappen, habría sido crucial y le habría dado una perspectiva diferente a la carrera, mientras que ahora será una competencia de remontada desde la misma salida. “Sí, es muy frustrante porque creo que ha habido otros fines de semana en los que fuimos fuertes en las prácticas libres, pero al llegar a la clasificación se volvió muy claro que los demás tienen mucha más velocidad en recta y es realmente difícil para nosotros equipararlos”.

“Pero creo que hoy era una clasificación en la que teníamos el potencial en el auto. Aunque el auto también abarca las gomas y, lamentablemente, en la Q3 no logramos llevarlas a la ventana correcta de funcionamiento. Sufrí mucho desde la vuelta de preparación, me deslizaba bastante desde ahí, y eso hizo que todo fuera muy complicado después”.

“Quiero decir, tan pronto como llegas a la Q3 y empiezas a presionar para ganar los últimos centésimos, o incluso dos centésimos en cada curva, es ahí donde tal vez los problemas del auto, los problemas de balance que estamos teniendo, emergen un poco más. Para nosotros es una situación realmente al límite y, en cuanto superamos ligeramente ese margen, perdemos muchísimo tiempo por vuelta”.

La dificultad del SF-26 para llevar rápidamente los neumáticos a la temperatura ideal es un hecho conocido desde el inicio de la temporada y, por ello, encontrar el ritmo adecuado en la vuelta de preparación resulta fundamental. Por otro lado, lo que a menudo ha representado un límite en clasificación se ha convertido en un punto fuerte el domingo, donde la capacidad de controlar las temperaturas puede transformarse en una ventaja importante a larga distancia, más aún considerando que desde el viernes varios equipos mostraron una degradación elevada.

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