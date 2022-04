Leclerc lamenta las decisiones de la clasificación en Imola

El piloto de Ferrari parecía tener la ventaja con el ritmo que mostró en los primeros compases del fin de semana y en el inicio de la clasificación, pero en las vueltas cruciales de la Q3, las decisiones estratégicas del propio monegasco y de Max Verstappen decantaron la pole position hacia el neerlandés.

Con la pista de Imola secándose cada vez más, estaba claro que los giros más veloces llegarían al final, así que después del primer intento, Leclerc optó por dar una vuelta de enfriamiento, recargar la batería y preparar las gomas para otro esfuerzo más en lugar de un segundo crono consecutivo.

Verstappen hizo un segundo giro apretando y fue con el que consiguió la primera posición, mientras que las esperanzas del actual líder del mundial se desvanecieron por las banderas rojas que aparecieron justo cuando acababa la sesión.

Hablando sobre el desarrollo de la clasificación, Leclerc dijo: "Se trataba de dar las vueltas y esperar a la Q3 para poner todo en orden".

"Por eso es aún más frustrante para mí, porque cuando cuenta en la Q3, hice la elección equivocada, pero así es la vida, aprenderemos de ello y, al final, la segunda posición no es un desastre", indicó.

Charles Leclerc, Ferrari, is interviewed after Qualifying Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Dado que Ferrari ha sido el que ha marcado el ritmo en este principio de temporada 2022, el monegasco no dudaba de que tenían el potencial para ir a por la pole position: "No estoy contento, creo que teníamos la velocidad, fuimos muy fuertes durante toda la sesión".

"Hice una vuelta [en la Q3] que era buena, y decidí abortar en la segunda para preparar los neumáticos para las dos últimas, porque el calentamiento es bastante", expresó a la F1. "Quería dar los dos últimos giros al final de la sesión, pero no pude por las banderas rojas".

"Max [Verstappen] ha hecho un trabajo increíble, bien hecho por él. La segunda posición no está mal, es decepcionante porque quería estar en la pole, pero así son las cosas", continuó.

Aunque adelantar en Imola no es sencillo, Leclerc no veía motivos para pensar en que no tenía ninguna posibilidad de seguir adelante con una carrera al sprint y un domingo en el horizonte.

"Me gusta soñar, pero tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, no tratar de exagerar las cosas", reflexionó cuando se le preguntó por una posible victoria. "Lo sigo diciendo, pero creo que es muy importante este fin de semana, vamos a seguir apretando, y tenemos el potencial para ganar".