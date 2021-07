Leclerc: Hungría puede ser un buen fin de semana para Ferrari

Leclerc tira del freno y el monegasco no quiere crear excesivas expectativas de cara al fin de semana de Hungría, en donde algunos esperan ver un monoplaza rojo más similar a lo que se exhibió en Mónaco.

Charles no ha ocultado que espera un buen potencial, pero se ha marcado como objetivo estar por delante de los rivales directos de la Scuderia, es decir, de McLaren para abajo.

A largo plazo, Leclerc es más optimista, especialmente en lo que respecta al ritmo de carrera, lo que resultó la verdadera sorpresa del fin de semana de Silverstone.

"Sí, definitivamente, fue fantástico lo de Silverstone”, recordó el monegasco al hablar sobre las vueltas en que estuvo cerca de llevarse la victoria.

“Por eso estoy en este deporte, para sentir esta fantástica sensación de poder ganar, creo que eso es lo que todos buscamos como pilotos, así que sí, lo disfruté mucho. Espero estar en estas condiciones con regularidad, quizá no esta temporada, pero sin duda es el objetivo para el año que viene".

“He estado trabajando para este fin de semana tratando de olvidar lo que pasó. Obviamente fue frustrante porque la victoria estuvo muy cerca, y perder cuando estás a un paso de la bandera a cuadros duele. Pero hubo muchos otros aspectos positivos, empezando por el hecho de que corrimos al ritmo de Mercedes, especialmente en el primer stint, mientras que la segunda mitad de la carrera estuvo más en línea con nuestras expectativas. Pero en general ha sido un fin de semana muy, muy positivo para nosotros".

Sin embargo, Leclerc dijo que aunque mostraron un buen ritmo en el trazado inglés, aún analizan los datos para conocer a profundidad el potencial del monoplaza.

“Lo que vimos el resultado del trabajo que hemos hecho en los últimos fines de semana de carrera, especialmente después de Paul Ricard, cuando tuvimos una extraña sorpresa en la carrera, una situación que no fue buena."

"Inmediatamente después de ese fin de semana analizamos y comprendimos algunas cosas, aunque el panorama general aún no está claro. Por eso seguimos trabajando en este frente, pero la dirección es la correcta, así que podemos esperar este tipo de rendimiento con regularidad durante el resto de la temporada. No creo que estemos todavía donde queremos estar, pero si seguimos trabajando como hasta ahora, lo conseguiremos".

Respecto a las posibilidades para Hungría, una pista que muchos consideran tiene similitudes en la puesta a punto con Mónaco, donde Leclerc logró la pole para después no poder arrancar, él piloto de Ferrari considera que la situación para ellos no puede ser comparable con la del Principado y en particular espera dar un paso adelante.

"No sé, siento que puede ser un buen fin de semana para nosotros, pero no creo que estemos al mismo nivel de rendimiento que vimos en Mónaco”.

“Espero que podamos confirmarnos en la cima del grupo de la mitad de la parrilla, al fin y al cabo es la batalla realista que estamos librando esta temporada. Es el objetivo más importante, y estamos bastante seguros de que podemos conseguirlo si hacemos un buen trabajo”

“No es una pista en la que siempre he rendido al máximo en el pasado, pero intentaré hacer el mejor trabajo posible".

“Es muy difícil, muy técnica, requiere una conducción muy limpia y tiendo a ser más agresivo. En el pasado siempre me ha costado un poco más que a los distintos compañeros de equipo que he tenido, pero voy a trabajar para intentar optimizar al máximo este fin de semana", finalizó.