Leclerc piensa que la gente habla demasiado de sus errores en Ferrari

La temporada 2022 de la Scuderia Ferrari, la primera con posibilidades creíbles de pelear por el título desde 2018 gracias a un F1-75 que rindió bien desde el principio, ha estado marcada por varios errores costosos.

La escudería italiana estuvo especialmente en el punto de mira durante el verano, cuando la lucha por los títulos mundiales se decantó en gran medida por Max Verstappen y Red Bull.

Ya sea en la estrategia o en la fiabilidad, Ferrari no siempre brilló y a estos errores colectivos se sumaron los errores individuales de los pilotos. En el caso de Charles Leclerc, principal adversario de Verstappen desde el arranque de la campaña, destacan tres episodios: el trompo en Imola persiguiendo a Sergio Pérez en un momento en el que lideraba cómodamente el campeonato, la salida de pista en Paul Ricard que permitió al holandés ampliar su distancia en la clasificación y, por último, la frenada fallida en la chicane final de Suzuka, que fue finalmente el golpe de gracia para el escaso suspenso que quedaba.

Algunos vieron algunos de estos errores como las consecuencias de una situación de alta presión en la que, sabiendo que estaba al límite al volante de un coche de F1 menos eficiente, Leclerc empujó un poco más allá en un intento de compensar el déficit, pero el piloto tiene otra opinión: “No creo que al cometer los errores haya tenido que compensar nada", dijo a RacingNews365.

"Obviamente tenía una motivación para la carrera de casa [para Ferrari en] Imola, y luego en Francia, sí, cometí un error. Pero creo que podría haber ocurrido en cualquier momento de la temporada. Para mí no es eso. Trato de ir al límite todo el tiempo. Hubo un gran error en Francia y otro más pequeño en Imola. No puedo cambiar eso".

"Creo que hablamos de ello mucho más de lo que deberíamos. Obviamente, viendo la diferencia de puntos, es enorme y hubo pérdidas de puntos consecutivas y en un momento dado todo lo que estábamos haciendo estaba en el punto de mira. Como equipo, sólo tenemos que ser mejores en la ejecución de los domingos, y eso es lo que tenemos que trabajar."

"No hay mucho que hubiera cambiado al principio de la temporada"

Charles Leclerc en boxes tras su trompo en Imola

Con 25 años recién cumplidos, Leclerc se ha metido en la lucha por el título mundial por primera vez en su carrera y ve esta temporada, y sus errores personales, como una oportunidad para mejorar: "Sinceramente, estoy muy contento con esta temporada", dijo.

"Por supuesto que siempre hablaremos de mis errores en Imola y en Francia, pero a lo largo de 22 carreras -ya tenemos demasiadas- siempre habrá un error en algún momento, y especialmente [cuando estás] al límite. Así que sí, probablemente fui demasiado codicioso en Francia cuando no había necesidad de serlo en ese momento de la carrera. Quizá también en Imola, cuando lo mejor que pude [hacer] fue mantenerme en mi posición y quise hacerlo mejor".

"Desde el punto de vista del piloto, me dio muchas más cosas [para aprender y trabajar] que probablemente no se ven desde fuera. Como piloto, siempre intentas trabajar en las pequeñas cosas, no en los puntos débiles, pero cada vez que corres, aprendes de ello. Intentas avanzar y ser un mejor piloto. No hay mucho que hubiera cambiado personalmente al principio de la temporada".

A pesar de la exposición, y por tanto de la presión añadida, Leclerc está disfrutando de estar en los reflectores de la lucha por el título: "En realidad, me siento mucho más cómodo en una situación como ésta que el año pasado, cuando estás luchando por el sexto o séptimo puesto. Cada vez que haces un gran trabajo, nadie se da cuenta. Es realmente frustrante".

"Pero este año, cada vez que hemos hecho un buen trabajo, la gente también ha notado cuando lo hemos hecho mal, así que es un poco más exponencial. Todo lo que haces adquiere más proporciones [cuando estás en el punto de mira], pero eso es bueno. Prefiero estar a la luz que trabajar en la oscuridad sin que nadie se dé cuenta. Es una buena situación, pero sí, viene con más presión externa".