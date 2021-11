Leclerc frenado en México por problemas de motor

El comienzo del fin de semana en el Gran Premio de México no fue ciertamente fácil para Charles Leclerc. El piloto de Ferrari chocó contra el muro a la salida de la última curva a los pocos minutos de comenzar los entrenamientos libres 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El impacto con las barreras rompió el alerón trasero del SF21 #16, obligando al monegasco a permanecer en boxes durante unos 30 minutos. Eso le significó perder una cuarta parte de su tiempo disponible para preparar el coche durante las dos primeras sesiones de entrenamientos libres.

En la segunda práctica Leclerc no cometió errores, pero su tiempo de vuelta no fue excelente. Al final, tuvo que conformarse con la séptima posición en la general, superado no sólo por su compañero de equipo, sino también por el AlphaTauri AT02 de Pierre Gasly.

Al final de los entrenamientos libres 2, las declaraciones del piloto de Ferrari se hicieron eco de las de su compañero de equipo, Carlos Sainz. Ambos hablaron de un AlphaTauri muy competitivo donde los de Faenza fueron más rápidos que los de Maranello.

"Vinimos aquí pensando que seríamos bastante competitivos, pero en realidad los AlphaTauri parecen muy competitivos. Los pilotos que tienen motores Honda, en general, parecen ir muy rápido. Y sabemos que McLaren también estará allí. Así que mañana la lucha será reñida", expresó el monegasco.

Durante los entrenamientos libres, Leclerc también tuvo que hacer frente a un pequeño problema técnico con el motor de su coche, que según el piloto fue una falla menor.

"¿El problema del motor? Hay cosas que no me han gustado hoy, cosas que me han molestado en la conducción, pero nada demasiado grande. Podemos controlar todo, así que no es un gran problema, sólo que es más difícil conducir en las condiciones en las que se encontraba la pista este día”.

Leclerc entró entonces en más detalles, señalando cómo los problemas se pusieron de manifiesto al acelerar a la salida de las curvas. Por lo tanto, una falta de par, de aceleración en una fase crucial, puede pesar sobremanera en un circuito como el de México.

"¿El problema? Tenía la sensación de falta de par al salir de las curvas, de falta de aceleración. Pero, como he dicho, nada demasiado grande".

"No estoy seguro de que fuera un problema relacionado con la altitud de la pista. Hablaremos de ello en la reunión del equipo. El equipo sabe lo que es, pero yo todavía no estoy al tanto", concluyó Leclerc.