Leclerc: Combinar un estilo "agresivo" con los monoplazas de F1 de 2026 es el mayor reto de este año

Charles Leclerc cree que el principal reto de 2026 radica en intentar compaginar su estilo de conducción "agresivo" con las exigencias de los monoplazas actuales de Fórmula 1.

El monegasco afirmó que introdujo algunos cambios en su enfoque de cara al fin de semana del Gran Premio de Gran , con el fin de sacar el máximo partido a su Ferrari SF-26, lo que finalmente le llevó a su primera victoria de la temporada —y la primera desde 2024.

Dado que tanto la normativa sobre el sistema de propulsión como la del chasis han sufrido cambios profundos para esta temporada, los monoplazas han supuesto una experiencia muy diferente para los pilotos. Si bien el reto de gestionar la energía ha sido quizás el más evidente —ya que el despliegue de energía se ha convertido en una parte significativa de la conducción de los monoplazas de este año—, los menores niveles de carga aerodinámica también han exigido un nuevo enfoque.

Aunque Leclerc ha igualado ahora a su compañero de equipo Lewis Hamilton con una victoria cada uno esta temporada, se encuentra ligeramente por detrás de su compañero más experimentado tras el primer tercio de la temporada 2026, y se ha apresurado a señalar que se debe a la fórmula general, más que a que el Ferrari se adapte naturalmente mejor a Hamilton.

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"No creo que tenga que ver con el Ferrari en sí", afirmó Leclerc. "Creo que tiene más que ver con esta generación de monoplazas. En general, tengo un estilo de conducción bastante agresivo.

"Creo que eso ha sido uno de mis puntos fuertes a lo largo de mi carrera. Pero con estos monoplazas, a veces hay que tener cuidado de no pasarse al otro extremo, porque entonces la caída es bastante grande.

"Puedes empezar a perder bastante rendimiento en cuanto a la unidad de potencia si no eres eficiente, si no aceleras de forma limpia, si simplemente no haces las cosas de manera constante.

"Entonces empieza a complicarse un poco, porque te enfrentas a situaciones muy diferentes en las que la velocidad de entrada en la siguiente curva varía, lo que cambia tu punto de frenada, y tienes que estar reajustando constantemente tus referencias, lo que lo hace muy, muy difícil. Así que creo que hubo un poco de eso.

"Y luego hubo algunas cosas que cambié en Silverstone para intentar adaptarme a esta generación de coches y mejorar mi forma de pilotar con ellos. Eso supuso una mejora considerable, es decir, bastante notable.

"Pero, como dije en Silverstone, esto es algo que quiero demostrar en varios circuitos. Estoy muy contento con la victoria, pero no basta con ganar una sola carrera para que ahora todo vaya bien y esté tranquilo. Así que queda mucho trabajo por delante para intentar mantener esa forma y, sobre todo, esa sensación.

"Si tengo esa sensación, como decía antes, siempre ha sido así: cuando me siento bien con un coche, normalmente los tiempos por vuelta y el rendimiento llegan solos".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Leclerc continuó explicando que no hubo necesariamente un único momento decisivo en el que se diera cuenta de sus dificultades, pero sí encontró una prueba irrefutable tras un largo periodo analizando sus datos después de la sesión de clasificación sprint de Silverstone.

Aunque se mostró reacio a dar detalles, el piloto de Ferrari afirma que el intento de cambiar esto una vez que se reabrió el parque cerrado tras la carrera sprint le proporcionó mucha más tranquilidad.

"Es muy difícil decir [cuál fue el punto de inflexión], porque no es tan sencillo como ese momento concreto en el que te das cuenta de todo lo que has hecho mal.

"Así que supone mucho trabajo intentar entender, a través de los datos, qué es lo que me hace sentir menos cómodo con estos coches. Pero hubo un momento el viernes por la noche en Silverstone en el que vi un detalle.

"Me dije: “Vale, esto es muy difícil de cuantificar, pero si consigo cambiarlo y adaptarlo más a mi gusto, lo más probable es que mis sensaciones mejoren mucho”. Y cuando lo hice el sábado por la tarde, cuando pudimos modificar el coche, las cosas mejoraron mucho. Así que, sí, eso es algo positivo.

"Por desgracia, no puedo dar muchos más detalles. Así que no sé si tiene mucho sentido intentar explicarlo sin dar los detalles, porque lo que digo así tiene muy poco sentido.

"Pero solo diré que depende de detalles muy sutiles y que no es tan blanco o negro como podría parecer. Pero fue genial ver que dio sus frutos".

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