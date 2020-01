Leclerc: ganar con Ferrari en Monza "me dio escalofríos"

Saliendo desde la pole, Leclerc aguantó los ataques de Lewis Hamilton durante toda la carrera y finalmente acabó delante de Bottas, que fue segundo con su compañero tercer. Era la segunda victoria de Leclerc en Fórmula 1 y la segunda en una semana después de batir a Hamilton para estrenarse en Bélgica.

"Es muy difícil encontrar las palabras para describir lo que sentí durante esa carrera [en Monza]", dijo Leclerc en el Autosport International 2020. "Tenía mucha presión: todo el equipo tenía mucha presión, porque obviamente estábamos en Italia, Ferrari es enorme en Italia, y todos querían que ganáramos, así que todos sentimos una gran presión".

“La semana de gran premio comenzó desde el lunes, bastante diferente a las demás carreras porque normalmente nuestros actos empiezan el jueves, pero el lunes ya hubo algunos eventos en Milán y demás".

“Así que la presión se fue acumulando. Lograr la pole ya era algo especial, pero luego tuve que concentrarme en una carrera en la que no tuve ni tiempo para respirar. Creo que Lewis estuvo toda la carrera a menos de dos segundos de mí, así que me hizo sentir mucha presión".

“Y luego estar en el podio, haber ganado la carrera y ver a la marea roja debajo del podio fue algo extremadamente especial".

"Me dio escalofríos y me hizo darme cuenta de lo que es ser piloto de Ferrari. Por supuesto me había dado cuenta un poco antes, pero creo que realmente te das cuenta una vez que ganas en Monza y ves la pasión que despierta. Veía en los ojos de la gente la pasión que sienten por la marca. Es increíble".

Las victorias de Leclerc durante la temporada 2019 lo convirtieron en el piloto número 39 que gana en Fórmula 1 con Ferrari.

Cuando se le preguntó si ahora que ya ha ganado con Ferrari se siente ya parte de la rica historia de ls Scuderia, declaró: "Sí, definitivamente. Los aficionados me hacen sentirlo de esa manera y es genial sentirse así. Pero por supuesto, cada vez que estoy junto a Mario [Andretti] o leyendas como estas no me siento en el lugar correcto, ahora depende de mí hacer el trabajo en la pista e intentar demostrar mi talento".

