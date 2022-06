Leclerc, desconcertado ante el desastre de Ferrari en Bakú

El piloto monegasco sufrió el domingo su segundo fallo de motor en tres carreras, después de que un problema terminal lo dejara fuera mientras lideraba el Gran Premio de Azerbaiyán.

Este nuevo problema, que llega sólo dos carreras después de que un fallo de motor le costara la victoria en el Gran Premio de España, ha dejado la puerta abierta para que su rival por el título, Max Verstappen, amplíe aún más su ventaja al frente de la clasificación del campeonato hasta los 34 puntos.

Leclerc dijo que el dolor del último abandono era difícil de aceptar, ya que dijo que no había una explicación lógica de por qué Ferrari estaba ahora sufriendo tanto con la fiabilidad después de haber ganado dos de las tres primeras carreras de la campaña.

"Hemos sido rápidos y no hemos tenido problemas particularmente grandes en la primera parte de la temporada", dijo a Sky Sports.

"Ahora, parece que tenemos un poco más en comparación con el principio de la temporada, cuando no cambiamos nada. En todo caso, hemos mejorado la cosa".

"Así que es difícil de entender por ahora. Pero tendremos que analizarlo, obviamente. No tengo la imagen completa de lo que ha pasado hoy".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Leclerc instó a su equipo Ferrari a que intente llegar al fondo de lo que ha fallado exactamente en las últimas semanas para asegurarse de que no siga dejándole sin recompensa al tener un coche que se muestra muy veloz.

"Me duele", dijo Leclerc. "Tenemos que investigarlo para que no vuelva a ocurrir. No encuentro las palabras adecuadas para describirlo, obviamente. Es muy, muy decepcionante. Tenemos que investigarlo".

El abandono de Leclerc es España le costó valiosos componentes del motor y es posible que el fallo de Bakú lo obligue a ir a por elementos nuevos que le pongan un paso más cerca de una penalización en la parrilla.

"No lo sé. No tengo novedades, dijo sobre la situación de una posible penalización. "Obviamente, todavía hay decepción. He venido del coche directamente a aquí y no he hablado con nadie del equipo, así que no sé qué ha ido mal."

El abandono de Leclerc coronó un día decepcionante para Ferrari, ya que su compañero de equipo Carlos Sainz también se retiró tras sufrir un problema hidráulico.