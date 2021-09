Leclerc: El ritmo de carrera me da esperanza para el domingo

La clasificación en Sochi fue pura diversión para Charles Leclerc. El piloto de Ferrari ya sabía que tenía que salir desde la parte trasera de la parrilla en el Gran Premio de Rusia debido a la instalación de una nueva unidad de potencia en su SF21.

Aún así, salió al circuito en la Q1 para familiarizarse con las condiciones de pista mojada, y luego se quedó en los boxes y observó cómo los otros pilotos salían a la pista para la Q2, sabiendo que no tendría sentido arriesgar más, ya que las condiciones también eran particularmente traicioneras con algunas líneas del circuito comenzando a secarse.

"Ha estado bien, quería dar unas cuantas vueltas en estas condiciones y tengo que decir que ha ido muy bien. Pero el fin de semana, sin embargo, no ha cambiado mucho, porque mañana saldremos en la parte de atrás", dijo el monegasco a Sky Sport F1 Italia al término de la clasificación, que se disputó de forma regular después de que se cancelara la tercera práctica debido a la lluvia.

Al tener que salir desde el fondo de la parrilla, el piloto de Ferrari no espera una carrera fácil. A pesar de la larguísima recta que lleva a la curva 2, los adelantamientos son complicados en Sochi: "No será una carrera sencilla porque empiezo desde la posición 19 y creo que en una pista donde los adelantamientos son bastante difíciles, así que no será fácil. Pero lo daremos todo como siempre y esperamos hacer una buena remontada".

Al menos, la puesta a punto de su monoplaza se ha hecho pensando en la carrera: "Mi coche está configurado para condiciones de seco, porque así es como debería ser mañana, así que hemos centrado todo nuestro trabajo en vista a la carrera”.

Por último, cuando se le preguntó por un objetivo para el Gran Premio de Rusia primero bromeó, pero luego se limitó a asegurar que hará todo lo posible por remontar.

"No sé, me gustaría estar entre los cinco primeros, pero no es realista. Así que sólo digo que haré la mejor carrera que pueda, porque el ritmo ha sido bueno todo el fin de semana. Eso es lo que me da esperanza, y aunque no es fácil adelantar aquí, haré todo lo que pueda y ya veremos".

GALERÍA: Charles Leclerc en el GP de Rusia de la F1 2021

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images