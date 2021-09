Leclerc: Sin la avería habría conseguido la tercera fila en Monza

No fue una sesión de clasificación fácil para Charles Leclerc en Monza. En el circuito de casa de Ferrari, el monegasco sufrió más de lo esperado, con un problema sorpresivo en los frenos que lo penalizó en su ritmo.

Charles consiguió entrar en la Q3 al clasificarse con el noveno tiempo, y luego mejoró en el último intento, pero sólo consiguió el séptimo puesto al detener el cronómetro en 1m20.510s.

Por lo tanto, Leclerc tendrá que empezar la clasificación al sprint desde la cuarta fila, detrás de su compañero de equipo Carlos Sainz. ¿Un resultado decepcionante? Ciertamente, aunque en una pista de alta velocidad y baja carga nadie habría imaginado un milagro de este tipo para los coches italianos bajo las circunstancias en las que se encuentran.

Para complicar la situación general, hubo un problema técnico con el sistema de freno por cable que se presentó desde los primeros minutos de la Q1.

"El problema no ayudó, pero terminar séptimo y octavo en una pista que, sobre el papel, no era favorable a Ferrari y con los problemas que tuvimos, no es un mal resultado. Ahora esperemos una buena clasificación sprint mañana", dijo Leclerc a los micrófonos de la televisora italiana Sky Sports F1.

Charles no quiso profundizar en su fallo en el SF21, e incluso su muro de boxes prefirió no revelar la avería a la vista de todos durante la clasificación, prefiriendo dejar que Leclerc volviera a entrar en boxes y revelar al piloto la causa del problema.

"No fue agradable tener esa avería, pero así fue como sucedió. No quiero entrar en detalles, pero hubo algún problema. Tendremos que comprobarlo e intentar arreglarlo".

¿Se podría haber conseguido un resultado mejor que el séptimo tiempo sin el fallo técnico? Leclerc dijo que confiaba en que la tercera fila habría estado a su alcance con un SF21 fiable.

"El problema nos costó la posibilidad de salir más adelante en la parrilla. Me hubiera gustado empezar en la tercera fila, pero así ha sido hoy".

Mañana la F1 ofrecerá al público la segunda clasificación al sprint de su historia, y la oportunidad podría ser bienvenida para todos aquellos pilotos que hoy han sufrido más de lo debido. Leclerc, sin embargo, explicó que no tomará excesivos riesgos para recuperar posiciones mañana por la tarde, especialmente teniendo en cuenta lo bien que parecían estar los McLaren con Lando Norris y Daniel Ricciardo.

“No correremos demasiados riesgos en la clasificación sprint, teniendo en cuenta también lo competitivo que parece ser McLaren este fin de semana. Tenemos que pensar en traer el máximo número de puntos a casa y eso es lo que haremos".