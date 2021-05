Leclerc: hicimos carrera perfecta en España y seguimos progresando

Una vez más, Charles Leclerc fue capaz de sacar el máximo provecho del Ferrari SF21 y lograr un resultado positivo que también sugiere considerables mejoras en el coche italiano en comparación con la temporada pasada.

El monegasco consiguió el cuarto puesto en el Gran Premio de España, sólo superado por Lewis Hamilton -ganador de la carrera-, Max Verstappen y Valtteri Bottas. Leclerc luchó y ganó un duelo con el piloto finlandés de Mercedes en el arranque de la competencia, llevando al Ferrari a la tercera posición y manteniendo el W12 número 77 detrás de él.

El undercut realizado por Mercedes y una estrategia diferente por parte de Ferrari pusieron a Bottas de nuevo al frente.

"Sinceramente, hoy hemos hecho una carrera perfecta. No hubo errores, la estrategia fue buena, la gestión también”, dijo el italiano al concluir la competencia.

“Al principio hubo un momento en el que pensé: 'Vamos a ser cuartos y ya está'. Pero entonces encontré un hueco por el exterior de Bottas e intenté pasarle y todo salió correcto”.

El monegasco destacó que a diferencia de la carrera pasada encontró un correcto ritmo tanto con los neumáticos blandos como con los medios. “Intenté gestionar mucho los neumáticos mientras Sergio Pérez intentaba acercarse. Así que al final hemos hecho una buena carrera, pero esperaba un podio”.

Leclerc sigue trabajando en sí mismo. Uno de sus puntos débiles, quizás el más notable, desde que llegó a Ferrari es la gestión de los neumáticos, punto en el que ha progresado en los últimos dos años con el resultado de esta carrera como el reflejo de ese avance.

"Hemos hecho una carrera muy buena, sobre todo en la gestión de los neumáticos y yo he trabajado mucho en ese aspecto, pero mucho. En 2019 era mi punto débil porque hice muchas poles pero pocas victorias, pero eso fue culpa mía. He trabajado mucho y en 2020 lo hice mejor, pero este año he dado otro paso adelante. Sigo trabajando en ello, pero he mejorado mucho".

La paradoja, en comparación con 2020, es que el año pasado Ferrari, habiendo llegado a este punto de la temporada y ya había conseguido dos podios. Este año, el equipo dirigido por Marttia Binotto está en cero en ese contador, pero el rendimiento del monoplaza es completamente diferente.

"En el tercer sector aquí fuimos fuertes, situación que en otros años no era así. Aunque los podios no han llegado este año estamos en mucha mejor forma que en 2020, somos más competitivos. Las sensaciones con el coche son buenas y hay motivación en el equipo. Nos merecíamos este cuarto puesto y no ha sido una casualidad ni nada parecido. El año pasado tuvimos podios, pero fueron más suerte que otra cosa".

"Para Monte-Carlo ya veremos, somos fuertes en las curvas lentas, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Creo que cuando Mercedes y Red Bull seguirán estando por delante ahí y serán la referencia”.

