Leclerc aún no quita la mira de la pelea por el campeonato tras Spa

Con 96 puntos de desventaja al final del Gran Premio de Bélgica, sus esperanzas de título se han esfumado casi por completo. Para Charles Leclerc la carrera de Spa-Francorchamps fue una competencia para olvidar.

Ya el viernes el monegasco de Ferrari era consciente de que se le ponía la carrera cuesta arriba tras la instalación de la quinta unidad de potencia en su monoplaza y la correspondiente penalización que le obligaba a salir desde el fondo de la parrilla.

Sin embargo, el ritmo mostrado por Max Verstappen desde los entrenamientos libres, confirmado posteriormente en la clasificación, dejó claro a Leclerc que el fin de semana belga sería mucho más complicado de lo esperado.

Si el neerlandés, que también fue penalizado por el cambio de motor, logró una actuación estelar, llevándose la victoria limpiamente, el piloto de Ferrari vivió una carrera que se complicó inmediatamente desde las primeras vueltas, cuando una visera desgarrada quedó atrapada en la toma de aire del freno delantero derecho.

La degradación de los neumáticos complicó aún más la vida de Leclerc, que además fue penalizado con 5 segundos al final de la carrera por exceder el límite de velocidad en el pit lane y quedar relegado a la sexta posición por detrás de Fernando Alonso.

"Sinceramente, después de la arrancada estaba bastante confiado, pero entonces surgió el problema de la rotura que acabó en la toma de los frenos y tuve que volver a empezar. Sabía que iba a ser una carrera difícil a partir de entonces".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Independientemente del resultado final, lo que dejó a Leclerc atónito al final del Gran Premio de Bélgica fue el ritmo mostrado por Max Verstappen y Red Bull.

"Las sensaciones con las gomas medias al principio no eran malas, pero nuestro rendimiento en general comparado con el de Red Bull no estaba ahí. No sé qué han encontrado, pero van muy fuertes y tenemos que analizarlo".

"Red Bull ha dado un paso muy importante este fin de semana. Si nos fijamos en las diferencias que hemos tenido en la clasificación en comparación con los coches del grupo medio hasta ahora no han sido muy diferentes este fin de semana, pero Red Bull está muy por delante".

La diferencia de 96 puntos con Verstappen en la clasificación de pilotos parece ahora una brecha insalvable, pero Charles no se rendirá a pesar de conocer la superioridad del coche del equipo de Milton Keynes.

"Va a ser muy, muy difícil, pero no quiero machacarme. Intentaré concentrarme carrera a carrera y tratar de hacerlo lo mejor posible".

Leclerc, antes de despedirse de los micrófonos e ir a analizar la carrera con sus ingenieros, quiso asumir toda la responsabilidad por la penalización de 5 segundos que recibió al final.

"No fue un episodio desafortunado, fue mi culpa. Fue un error, pero no fuimos lo suficientemente rápidos este fin de semana y ese fue el principal problema en el que tenemos que trabajar".