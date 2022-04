Leclerc: decepcionado, Verstappen era demasiado rápido en recta

Por poco, eso debió pensar Charles Leclerc al final del Gran Premio de Arabia Saudí donde apenas medio segundo de diferencia contra Max Verstappen lo separó de la victoria, esto después de que el neerlandés lo adelantó a tres giros del final de las 50 vueltas programadas.

El piloto de Ferrari controló casi toda la carrera después de tomar el liderato tras la primera ronda de pits, pero Max Verstappen aprovechó el Virtual Safety Car provocado por dos fallos en el McLaren de Daniel Ricciardo y el Alpine de Fernando Alonso y el delta concedido por éste para recuperar décimas sobre su rival antes del reinicio.

Verstappen, con 1.7 segundos de desventaja antes del Virtual Safety Car, se encontró entonces con 1.1 segundos de desventaja, momento en el que pudo entrar en la zona de DRS. Leclerc se defendió de forma brillante en el primer ataque de Verstappen, cediéndole la primera posición en la última curva y aventajando al piloto de Red Bull al final de la recta.

Sin embargo, eso no fue suficiente: "Intenté engañar a Max dejándole pasar en la última curva y conseguí el DRS para volver a pasarle en la recta. Sin embargo, esto no fue suficiente para ganar. Pero he disfrutado mucho de esta carrera, son batallas duras pero justas. Todas las carreras deberían ser así", dijo Leclerc tras la competencia.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

En la segunda ocasión, Verstappen aprendió la lección y pasó a Leclerc al final de la recta. Parecía un hecho, pero Leclerc hizo muy bien en mantenerse detrás del RB18 del campeón del mundo y volver a intentar el ataque a pesar de que el coche de su rival era -por la puesta a punto elegida- mucho más rápido que el F1-75.

Sin embargo, a falta de una vuelta, un incidente en la primera curva entre Lance Stroll y Alexander Albon obligó a los comisarios a mostrar banderas amarillas y frenó el último ataque posible de Leclerc, que parecía estar a su alcance. Eso congeló las posiciones, con Verstappen cruzando la meta primero, con un margen de medio segundo sobre Leclerc.

"Obviamente estoy decepcionado porque me hubiera gustado ganar, pero nos faltó algo", reconoció Lerclerc al hablar del duelo final con el neerlandés de Red Bull. "Entre Max y yo había configuraciones de puesta a punto muy diferentes. Fuimos muy fuertes en las curvas y ellos fueron muy fuertes en las rectas. Estábamos más cargados y éramos más lentos en las rectas. Por eso me costaba seguirle el ritmo. Eso es lo que pasó, hizo un gran trabajo y ganó. Fue una buena carrera”.

Por último, Leclerc habló de su relación con Verstappen, que es de respeto mutuo. Es una buena manera de afrontar este nuevo reto, pero el temor es que, a medida que el Campeonato del Mundo continúe, si las carreras se reducen a menudo al último suspiro, algo podría cambiar.

"Siempre ha habido respeto entre nosotros, especialmente cuando terminas carreras como estas. Empujé como pocas veces lo he hecho hasta ahora, hasta el límite. Hemos arriesgado hasta el final y por eso hay respeto, pero estoy decepcionado por no haber ganado", finalizó el piloto de Ferrari.