Fórmula 1 GP de México

Leclerc culpa a la pista de México por el incidente con Hamilton, pero Vasseur no está de acuerdo

El piloto de Ferrari se vio envuelto en una batalla rueda a rueda con su compañero Lewis Hamilton en la primera vuelta, lo que llevó a la Scuderia a perder la victoria

Ed Hardy Stuart Codling

Publicado: 3 nov 2026, 10:19

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Charles Leclerc culpó al trazado de la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez por su incidente de la primera vuelta con su compañero de Ferrari, Lewis Hamilton, en el Gran Premio de México de Fórmula 1, al afirmar que "un muro" en la curva 4 lo habría evitado.

La Scuderia perdió una victoria que parecía encaminada el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, después de que Hamilton largara desde la pole y Leclerc tercero, quien rápidamente le arrebató el segundo puesto a George Russell.

Luego Leclerc atacó a Hamilton por el exterior de la curva 1, con la esperanza de completar la maniobra por el interior de la siguiente curva, pero el siete veces campeón del mundo mantuvo momentáneamente la posición.

Lo intentó de nuevo por el exterior de la curva 4, pero ambos pilotos frenaron demasiado tarde, lo que llevó a Leclerc a irse al pasto, cortar la curva 5 y tomar el liderato mientras Max Verstappen adelantaba a Hamilton.

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Posteriormente, el monegasco recibió una penalización de cinco segundos, que finalmente lo relegó al cuarto lugar, mientras que un furioso Hamilton terminó segundo detrás de Verstappen, con Kimi Antonelli tercero.

"Estuvimos hablando de eso todo el jueves en la reunión de pilotos, intentando entender de qué manera deberíamos tomar una decisión al respecto", dijo Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Creo que la conclusión de todos es que primero necesitamos, probablemente, cambiar las pistas y asegurarnos de que no haya lugares o circuitos donde se puedan asumir esas cantidades de riesgo por el interior.

"Si hubiera habido, obviamente, un muro en la salida de la curva 4, ni Lewis ni yo habríamos estirado tanto el punto de frenada.

"Así que creo que hay algunas cosas que podemos mejorar en cuanto a la pista para hacerlo más simple, porque de lo contrario es muy complicado".

Leclerc se refería al habitual caos de la salida en México, que el año pasado vio a Verstappen y a otros irse al pasto en la curva 1, por lo que se acordó que debían aplicarse sanciones más duras.

Por lo tanto, los comisarios consideraron que en la salida, y durante cualquier relanzamiento, los pilotos serían considerados tanto atacantes como defensores y recibirían sanciones estándar si obtenían una ventaja fuera de pista en las curvas 1-3 y 4-6.

Leclerc cree que "la solución final es tener una pista que no te permita hacer eso", algo que en cierta medida fue compartido por el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, quien afirmó que las consecuencias "¡habrían sido peores en Mónaco!".

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Pero el francés no coincide con Leclerc en que las características del circuito de México estuvieran detrás de su fiasco de la primera vuelta, y en cambio se mostró frustrado porque a Ferrari se le negó una tercera victoria de 2026.

Dijo: "El trazado de la pista, sin duda, no ayuda, porque si miras los últimos dos años tuvimos este tipo de problema, pero no puede ser una excusa en absoluto.

"Honestamente, estoy un poco frustrado porque creo que dimos un verdadero paso adelante en términos de rendimiento en los últimos eventos.

"Íbamos 1-2 en la curva 4. No recuerdo el último adelantamiento en México, quizás a finales de los ‘70, y cuando estás 1-2, en la curva 4, no imaginas que no vas a ganar la carrera.

"Es mucha frustración para mí, pero yo no soy lo más importante. Creo que es mucha frustración para las 2.000 personas que trabajan en el proyecto, ¡y esto necesitaré tiempo para digerirlo!".

Información adicional de Ronald Vording

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