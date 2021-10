Leclerc se lució el sábado pese a un set-up pensado para el domingo

Aunque la acción en pista del sábado tuvo lugar en una pista mojada en la FP3 y luego aún lejos de las condiciones ideales en la clasificación, Ferrari optó por comprometerse con una configuración en el coche de Leclerc que ayudará a aumentar su velocidad en línea recta en la carrera del domingo.

Sin embargo, esta elección dificultó que Leclerc lograra temperatura en sus neumáticos durante las diferentes fases de la clasificación el sábado. Pero, después de aprovechar un acertado rebufo de su compañero de equipo, Carlos Sainz, pasó a la Q3 y luego consiguió el cuarto mejor tiempo justo al final.

Y como Lewis Hamilton iniciará 11° luego de ser el más rápido por una sanción, Leclerc saldrá tercero y estará en buena forma siempre que la carrera se mantenga con pista seca.

Hablando de la elección de puesta a punto, Leclerc dijo: "Sabía que iba a ser una sesión complicada para nosotros porque decidimos optar por una configuración de baja carga aerodinámica en la clasificación para mañana".

"Al final creo que es la elección correcta, pero hoy iba a ser complicado.

"Así que en la Q2, gracias a Carlos obviamente por el rebufo, de lo contrario creo que habría sido un poco más difícil llegar a la Q3 con el tráfico que tuve en las tres últimas curvas".

Charles Leclerc, Ferrari SF21, se recupera luego de un trompo. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El buen rendimiento de Ferrari ha sido una sorpresa ya que Mercedes y Red Bull usualmente están más lejos.

Cuando se le preguntó por qué sentía que el Ferrari estaba funcionando tan bien en Estambul, Leclerc dijo: "No estoy completamente seguro para ser sincero".

"Además de esto, es un poco extraño para ser honesto, porque también la parte media de la parrilla parece estar funcionando bastante bien. Estamos muy cerca de la pole position, todos lo están, así que es bueno ver eso".

Aunque es optimista sobre sus perspectivas para la carrera, Leclerc dijo que no intentará nada estúpido contra los coches de Mercedes y Red Bull que luchan por el título y que están por delante de él.

"No voy a tomar demasiados riesgos con los dos primeros", dijo. "No estamos luchando con ellos en el campeonato. Las salidas siempre son complicadas, pero no tomaré demasiados riesgos".