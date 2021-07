Leclerc: El sprint a fondo es como la era de la F1 con repostaje

El piloto de Ferrari reveló que empezar la prueba corta en Silverstone con una carga de combustible más ligera y, por tanto, con un coche más ágil, le recordó a la época de los repostajes en la F1, cuando los pilotos podían cargar combustible entre las paradas en boxes.

Leclerc clasificó cuarto y luego mantuvo su posición durante todo el sprint, ayudado por el hecho de que Fernando Alonso se colocó quinto y frenó inicialmente a los McLaren de Lando Norris y Daniel Ricciardo. Por lo tanto, comienza el Gran Premio del domingo desde la cuarta posición.

"Es una gran, gran diferencia", dijo Leclerc al ser preguntado por Motorsport.com sobre el menor peso en la salida.

"Es muy agradable. Prefiero conducir en esas condiciones, me hace pensar un poco en repostar, porque se siente muy bien y creo que para correr los neumáticos también están en una ventana mucho mejor y nos hace empujar mucho más".

"Empujar a fondo las 17 vueltas no es algo a lo que estemos acostumbrados, por desgracia, así que se siente bien estar empujando durante 17 vueltas".

Los pensamientos de Leclerc tuvieron eco en el ganador de la carrera sprint de Silverstone, Max Verstappen.

"Creo que lo que estuvo bien al principio fue, por supuesto, que empiezas con menos combustible en esta carrera", dijo el piloto de Red Bull.

"Así que naturalmente los coches son más rápidos y eso es lo que te gusta y el coche está un poco más vivo. Así que eso fue divertido comparado con un coche pesado que es lento al principio, así que disfruté de esa parte sin duda".

Leclerc también apreció el hecho de que los viernes se hayan convertido en un desafío, con una única sesión de entrenamientos seguida de la clasificación.

"Sinceramente, me ha encantado", dijo el piloto monegasco. "Me gusta mucho este formato por ahora porque en algunas carreras seguro que no habrá mucha acción en la carrera sprint, pero al menos lo hace emocionante para cada día".

"Normalmente me aburro mucho en el coche el viernes, ayer me pareció un poco más emocionante y había un poco más que ganar para empujar directamente desde el box en la FP1 para estar listo para la clasificación".

"La carrera sprint es genial, puedes empujar durante 17 vueltas seguidas, pero lo que más disfruto es el cambio del viernes, tener la clasificación el viernes lo hace mucho más emocionante para nosotros los pilotos".

El jueves, Leclerc sugirió que el nuevo cronograma podría jugar a favor de Ferrari, ya que normalmente el equipo italiano llega a una pista con una puesta a punto cercana a la óptima que requiere pocos cambios.

"Sí exactamente, siempre somos bastante buenos. De hecho ayer desde los entrenamientos libres hasta la clasificación ni siquiera cambié el coche, el coche se sentía bien y por eso decía 'espero que lo aprovechemos', y creo que lo hicimos este fin de semana".

Preguntado por la frecuencia con la que se utilizará el formato sprint en 2022, dijo: "No lo sé, creo que todavía es bastante pronto para tomar una decisión, porque sólo hemos hecho una y ni siquiera hemos hecho la carrera principal de mañana, aunque eso no cambiará mi opinión".

"Pero tenemos que esperar en otros circuitos si tiene sentido aumentar el número o no. Así que vamos a esperar y ver".

