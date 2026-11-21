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Leclerc carga contra Ferrari tras quedar eliminado en la Q2 de Las Vegas

El monegasco fue muy franco y directo al término de la clasificación de Las Vegas, donde acabó undécimo tras quedar eliminado en la Q2 por aproximadamente una décima frente a Antonelli. Pero el problema no fue solo el coche, sino también lo que no funcionó por radio, lo que hizo aún más complicada la gestión de la sesión.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 21 nov 2026, 5:59

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Estoy molesto”. Es un Charles Leclerc visiblemente enojado el que se presentó ante los micrófonos al término de la clasificación de Las Vegas, dejando traslucir toda su amargura sin rodeos y yendo directo al grano. Pero esta frustración no nace solamente del rendimiento del coche; de hecho, paradójicamente, en ciertos aspectos fue mejor de lo esperado pese a la eliminación en Q2

Lo que realmente molestó al monegasco durante la clasificación fue la falta de información por parte del ingeniero durante la sesión sobre la gestión del tráfico y del coche, con repercusiones, por ejemplo, en la preparación de los neumáticos, en particular los delanteros, que son los más difíciles aquí de mantener en la ventana operativa correcta, o en la batería.

Es una situación que, con contextos diferentes, se volvió a presentar tanto en la primera como en la segunda manga, aquella en la que luego Leclerc fue eliminado marcando solo el undécimo mejor tiempo, y es exactamente esto lo que molestó al ferrarista más que el potencial del monoplaza, porque todos eran muy conscientes de que la cita de Las Vegas podría revelarse como la más dura del año para el SF-26.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Pantling / Getty Images

“Sin duda pesa, pero es cierto que hoy no hemos hecho ni una bien. Durante toda la sesión teníamos gente que venía empujando por detrás y los mensajes no me llegaban, así que ahora veremos cómo acaba, si salimos undécimos o no”, dijo Leclerc a los micrófonos de Sky al término de la clasificación de forma muy directa, aunque por el momento no hay investigaciones en su contra.

“Pero estoy bastante cabreado, he cogido la suciedad que había fuera de la trazada durante toda la clasificación, la hemos cogido. Luego el coche no hace exactamente lo que tiene que hacer. Estoy molesto”.

Situaciones que se repitieron varias veces durante la clasificación, en momentos de todos modos agitados también para su ingeniero de pista, que sin embargo comprensiblemente no permiten al piloto concentrarse de la mejor manera en la fase de preparación de la vuelta, extremadamente importante en una pista muy fría donde es difícil conseguir mantener los neumáticos en la ventana operativa correcta.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Dadas las dificultades mostradas por el SF-26, de hecho, era difícil esperar que el coche de Maranello pudiera sorprender y luchar por las primeras posiciones en clasificación. Claro, la eliminación en Q2 pesa y duele pero, a decir verdad, en ciertos aspectos fue incluso mejor de lo previsto.

En Las Vegas hay muchas rectas y pocas oportunidades de recarga y, para un coche que tiende a sufrir tanto la falta de caballos del motor térmico como el hecho de tener que sacrificar algunos puntos del trazado por la falta de energía, todo ello se transforma en un cóctel venenoso. Si se observa la primera parte de la vuelta, en realidad en el primer sector y hasta la zona lenta, el SF-26 estaba en línea con los rivales de cabeza.

Pero es precisamente después de la zona lenta cuando empiezan a hacerse sentir los problemas de potencia, tanto que en solo tres tramos de aceleración separados por dos frenadas fuertes, el Ferrari acusó nada menos que ocho décimas de desventaja, sin posibilidad de defenderse. Con tan pocas curvas, además muy secas, es difícil conseguir marcar la diferencia en el paso por curva para compensar lo perdido en las rectas, donde el SF-26 también se ve obligado a cortar antes la energía respecto a sus rivales, arrastrando esa desventaja no durante unos metros, sino de hecho durante un kilómetro.

“Si miramos la diferencia, es extrañamente mejor de lo que esperábamos, en el sentido de que nosotros perdemos un segundo solo en las rectas, así que después es difícil hacer algo”, explicó de hecho Leclerc al término de la clasificación. Por una parte, el monegasco también cometió un error durante su último intento, que de algún modo puede haber comprometido la posibilidad de pasar a Q3, pero el concepto de fondo no habría cambiado.

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