Fórmula 1 Las Vegas GP

Leclerc califica de "un poco dura" la sanción de Brasil por el contacto con Liam Lawson

La penalización de cinco segundos hizo caer a Leclerc del séptimo al octavo puesto, por detrás del piloto de Racing Bulls Liam Lawson

Lydia Mee Filip Cleeren

Publicado: 19 nov 2026, 6:57

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, calificó como "severa" la penalización de cinco segundos que le costó el séptimo lugar en el Gran Premio de Brasil, argumentando que su contacto con el piloto de Racing Bulls, Liam Lawson, fue simplemente "parte de las carreras".

El monegasco tocó la parte trasera izquierda del monoplaza de Lawson en la curva 12 durante la penúltima vuelta en Interlagos, antes de adelantarlo cinco curvas más adelante. Los comisarios le impusieron una sanción de cinco segundos tras la carrera, lo que lo relegó detrás de Lawson hasta el octavo puesto.

En su resolución, los comisarios aceptaron que el contacto fue menor, pero señalaron que le había permitido a Leclerc acercarse lo suficiente como para concretar el rebase. Le aplicaron cinco segundos en lugar de diez, tomando en cuenta las condiciones de pista mojada y la levedad del toque.

Al hablar con los medios en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana, se le preguntó a Leclerc si consideraba que había sido una decisión justa.

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"Desde mi punto de vista, no creo que lo fuera", respondió.

También hizo referencia a su penalización en México al analizar los dos últimos fines de semana de carrera en conjunto, aunque sostuvo que, juzgada de forma aislada, la decisión en Brasil fue demasiado lejos.

"Pero si solo miro lo de Brasil, también creo que para mí es parte de las carreras, particularmente en esas condiciones", señaló Leclerc.

"Así que tienes que asumir, en primer lugar, un riesgo, y yo sabía que podía terminar en un ligero toque, pero también sabía que no iba a acabar en un desastre en esa curva en particular".

El piloto de Ferrari reconoció, no obstante, que los comisarios tienen una labor compleja.

"Así que, sí, pensé que fue un poco severa, pero también es una decisión muy difícil de tomar. Y no creo que exista una decisión totalmente incorrecta o totalmente correcta, pero sí considero que no merecía la sanción", expresó.

Leclerc no es el único que piensa así. El piloto de McLaren y ganador de la carrera, Lando Norris, calificó la maniobra como "simplemente competir" durante una transmisión en Twitch posterior al Gran Premio.

Esta representó la segunda penalización para Leclerc en igual número de carreras. En México recibió cinco segundos por salir de la pista y ganar ventaja mientras peleaba el liderato con su compañero de equipo, Lewis Hamilton, en la primera vuelta, finalizando en el cuarto puesto.

Ferrari se mantiene segundo en el campeonato de constructores, con 95 puntos de ventaja sobre Red Bull, mientras que Leclerc ocupa el quinto lugar en la clasificación de pilotos, a 12 unidades de Hamilton.

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