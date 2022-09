Leclerc aspira a la pole en Monza, Sainz sorprendido por su ritmo

Ferrari recibió una dura paliza de Red Bull Racing en Spa-Francorchamps. Esto no fue una sorpresa, pero la magnitud de la diferencia en este circuito de baja carga aerodinámica hizo que Maranello se sorprendiera.

Monza, también conocido como el Templo de la Velocidad, consta principalmente de largas rectas y es también una pista que requiere poca carga aerodinámica. Por lo tanto, Ferrari se sorprendió al comenzar con tanta fuerza el viernes. Charles Leclerc abrió la primera sesión de entrenamientos con el mejor tiempo, mientras que su compañero de equipo español Carlos Sainz tomó el relevo en la segunda sesión de entrenamientos.

Sainz habla de un día positivo, sobre todo después de la crisis en Bélgica. "No esperábamos ser competitivos aquí", afirma el piloto de Ferrari.

"Tengo que decir que desde la primera sesión de entrenamientos el coche estaba en una posición mucho mejor que en Spa. Los tiempos de vuelta se dieron con facilidad. El cronómetro no miente. Teníamos un buen ritmo. Fue una grata sorpresa. No significa que seamos los más rápidos. No creo que seamos los más rápidos. Esto es especialmente cierto en las carreras más largas, pero al menos estamos más cerca de lo que esperábamos".

En las tandas más largas, Max Verstappen fue finalmente un toque mejor que su ex compañero de equipo. Todavía hay espacio para que Ferrari mejore en esa área, pero Sainz sostiene que el F1-75 está haciendo un buen trabajo.

"Es realmente mejor de lo esperado", continuó. "En Spa hicimos una sesión con un alerón trasero más bajo. No se sentía bien entonces. Aquí sólo se mejoró y se mejoró. Esto es típico de la Fórmula 1. En una pista ciertas cosas funcionan, mientras que en otras no. Este deporte es a veces difícil de entender. Este deporte es a veces difícil de entender. Te da sorpresas desagradables, pero también agradables".

Ferrari ha sido capaz de igualar bien a Red Bull en la clasificación durante toda la temporada y a menudo ha demostrado ser el más fuerte. En las carreras, sin embargo, tiene que ver regularmente cómo se imponen los hombres de Milton Keynes. Sainz cree que esto no será diferente en Italia. "En una sola vuelta podemos competir contra ellos, pero en las tandas largas parecen muy fuertes, como siempre. Especialmente Max en los medios. Me ha costado más con ese neumático, pero quizá reduzcamos la distancia con los movimientos adecuados".

Leclerc espera ir a por la pole

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Al otro lado del box de Ferrari también había caras sonrientes. Leclerc cayó a la tercera posición de la tabla de tiempos en la segunda práctica, pero se enfrentó a los medios de comunicación con una sonrisa.

"Estoy bastante contento, para ser sincero", dijo el monegasco. "Es un lugar similar a Spa, así que esperábamos un día difícil. Pero ha ido bien. Ahora se trata de dar otro paso mañana".

Al preguntarle si Leclerc tiene un coche que puede ganar la carrera, respondió. "La sensación era buena, pero no tengo ni idea de hasta qué punto Red Bull se estaba escondiendo. Esperemos a ver cuando lo pongan todo junto mañana. En cualquier caso, espero que mantengamos este sentimiento".

Gran parte de la parrilla de la Fórmula 1 tiene una penalización, pero no Leclerc. ¿Puede el piloto de Ferrari ir a por la pole? "Sí, creo que sí. Si lo juntamos todo bien, el potencial está ahí. Estoy deseando que llegue mañana".

El monegasco sí sostiene que el balance aún puede ser mejor. "Todavía tenemos que encontrar el punto dulce. Todavía no hemos podido hacerlo, aunque hemos probado muchas cosas diferentes. No había suficiente consistencia con el equilibrio, pero hemos encontrado la dirección que queremos tomar. Se ve bien. El ritmo de carrera también parecía más fuerte que el de la clasificación. Estaba satisfecho con una alta carga de combustible".