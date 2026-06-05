Leclerc admite que aún tiene problemas con los frenos tras el viernes de Mónaco

Primero por la mañana, segundo por la tarde, pero con la clara sensación de que Ferrari aquí realmente puede jugarse un resultado importante. Ese es el balance de la primera jornada en Mónaco para Charles Leclerc que, entre las calles de casa, todavía no ha encontrado la clave para extraer esas últimas centésimas que, al menos el viernes, premiaron a su compañero de equipo.

Al igual que en Canadá, también en Monte Carlo el piloto de Ferrari ha encontrado molestos problemas en la frenada, que han limitado su confianza en la entrada de curva, un aspecto fundamental aquí en el Principado. Si Montréal es una pista más cercana a un trazado stop&go, en Mónaco hay puntos de inserción en los que hace falta total confianza en los frenos, no solo para desacelerar el monoplaza, sino también para establecer la velocidad correcta en la fase de entrada.

Problemas que inevitablemente han limitado su potencial, sobre todo en la sesión de la tarde, aunque el equipo está intentando encontrar una solución definitiva. Ya en Canadá, antes de la carrera, se había sustituido el material de los frenos, pero evidentemente no fue suficiente porque la misma dificultad volvió a presentarse también aquí en Mónaco.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Por desgracia, llevo dos fines de semana con problemas en los frenos y en este momento realmente estoy sufriendo desde ese punto de vista. Estamos buscando una solución, pero hasta ahora no la hemos encontrado. Seguiremos trabajando en ello e intentaremos dar un paso adelante para mañana. En FP2 simplemente perdí un poco de confianza por este motivo, pero estamos trabajando en ello”, explicó el monegasco después de la FP2.

No por casualidad el piloto de Ferrari se fue largo alguna vez a lo largo del día, incluida una ya en la primera vuelta de la FP1, cuando los frenos aún estaban fríos. Sin embargo, es un aspecto en el que será necesario trabajar de cara a mañana, porque en una pista como Monte Carlo la confianza representa la línea fina que separa la pole de las barreras.

“Es una situación muy complicada, es un conjunto de factores, y Mónaco obviamente no ayuda. Pero con los frenos no tengo especial confianza, y es por eso que en las dos últimas carreras estoy cometiendo algún error más en frenada, con bloqueos: todo se ha vuelto mucho más difícil”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Está claro que en Mónaco las cosas pueden cambiar rápidamente, porque el verdadero límite solo emergerá en las últimas vueltas de la Q3, cuando los pilotos vayan en busca de las últimas centésimas. Pero las dos primeras sesiones del fin de semana han confirmado que Ferrari está efectivamente delante y tiene la posibilidad concreta de jugarse un resultado importante, porque Monte Carlo está exaltando los puntos fuertes de este coche.

Observando los parciales, la Rossa ha logrado los mejores tiempos en los tres sectores y resultó aún más competitiva en el sector intermedio, el más revirado. Es ahí donde el SF‑26 consigue ser no solo preciso en la entrada y estable a mitad de curva en las curvas con pendiente donde hace falta tener una buena puesta a punto mecánica, sino también muy eficaz en la salida, como por otra parte esperaban los rivales gracias al turbo más pequeño, un elemento que aquí puede ofrecer una ventaja en la respuesta a bajas revoluciones.

Sin embargo, Leclerc no quiso excluir a los rivales y, de hecho, subrayó que espera una clasificación mucho más apretada de lo que podría parecer: “Red Bull, y sobre todo Max, estaban muy cerca de nosotros en la FP2, así que espero que sean muy fuertes. También Mercedes, cuando lo junte todo en clasificación, estará muy cerca. Pienso que será una clasificación apretada, más de lo que la gente espera”.