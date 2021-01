Leclerc da positivo por COVID-19

Luego del anuncio de Lando Norris hace nueve días, Leclerc se convirtió en el segundo piloto de Fórmula 1 que se ha contagiado de coronavirus desde que finalizó la temporada 2020 en diciembre pasado.

"Hola chicos, espero que estén todos a salvo. Quiero hacerles saber que he dado positivo por COVID-19", escribió Leclerc en sus redes sociales.

"Me chequeo regularmente de acuerdo a los protocolos de mi equipo. Desafortunadamente, me enteré de que he estado en contacto con un caso positivo e inmediatamente entré en auto-aislamiento, notificando a cualquier con quien he estado en contacto".

"Una prueba posterior que tomé ha resultado positiva. Me siento bien y tengo síntomas leves. Permaneceré en aislamiento en mi casa en Mónaco para cumplir las regulaciones establecidas por las autoridades sanitarias locales. Manténgase a salvo y cuídese", finalizó.

Ferrari, por su parte, emitió la siguiente comunicación: "El piloto de la Scuderia Ferrari Mission Winnow, Charles Leclerc, ha dado positivo en COVID-19. De acuerdo con los protocolos del equipo, Charles es testeado regularmente y ayer, el resultado de su última prueba dio positivo".

"Charles nos lo notificó inmediatamente y ha informado a todos con los que ha estado en contacto en los últimos días. Actualmente se siente bien con síntomas leves y está en autoaislamiento en su casa en Mónaco".

Leclerc es el quinto piloto en actividad de Fórmula 1 que se contagia de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

El primer caso fue el de Sergio Pérez, quien debió ausentarse en las dos carreras de Silverstone de la pasada temporada. Luego fue el turno de Lance Stroll, quien no compitió en el GP de Eifel, mientras que Lewis Hamilton no corrió en el GP de Sakhir en diciembre tras haber contraído el virus.

Galería: repasa el podio que obtuvo Charles Leclerc en el GP de Gran Bretaña 2020

